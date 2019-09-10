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Camiden hırsızlık şüphelisi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2019 17:52 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'nin Babadağ ilçesindeki camiden 250 yıllık tarihi duvar saati ile kutsal emanetlerden sayılan Sakal-ı Şerif'i çalan Mehmet Apak (41), polis ekiplerince gözaltına alındı.

Camiden hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Hasan ASLAN/SARAYKÖY (Denizli), (DHA) - DENİZLİ'nin Babadağ ilçesindeki camiden 250 yıllık tarihi duvar saati ile kutsal emanetlerden sayılan Sakal-ı Şerif'i çalan Mehmet Apak (41), polis ekiplerince gözaltına alındı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Apak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, 1 Eylül'de, Babadağ'daki Düvenönü Camii'nde meydana geldi. Camiye giren kimliği belirsiz kişi, 250 yıllık tarihi duvar saati ile kutsal emanetlerden sayılan Sakal-ı Şerif'i çaldı. İhbarla harekete geçen polis ekipleri, olay yerine gelip, camide inceleme yaparak, parmak izi araştırdı. Ekipler, dün ilçede sırtında çantayla dolaşan Mehmet Apak'ı şüphe üzerine durdurdu. Çantaya bakan polis ekibi, camiden çalınan saati görünce Apak'ı gözaltına aldı. Çantanın içinde çalınan Sakal-ı Şerif de bulundu. Camideki parmak izlerinin de Apak'a ait olduğu tespit edildi. 'Hırsızlık' ve 'tarihi eser kaçakçılığı'ndan sabıkası bulunan Mehmet Apak, emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Camiden hırsızlık şüphelisi tutuklandı

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