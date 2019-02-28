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Camiden musluk hırsızlığı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2019 18:26 | Son Güncelleme

ADIYAMAN’da, camideki 15 musluk çalındı.

Camiden musluk hırsızlığı kamerada

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN’da, camideki 15 musluk çalındı. Polis, güvenlik kamerasındaki 2 hırsızlık şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, öğlen saatlerinde Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan Seyda Camisi'nde meydana geldi. Camiye ikindi namazını kılmak için gelenler, abdest almak istedikleri çeşmede muslukların olmadığını görünce durumu görevlilere bildirdi. Görevliler de muslukların çalındığını anlayınca polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis, caminin güvenlik kamerasında yaptıkları incelemede, camideki 15 musluğun 2 kişi tarafından çalındığını belirledi. Parmak izi incelemesi yapan polis, güvenlik kamerasından eşkalini belirlediği şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Camiden musluk hırsızlığı kameradaCamiden musluk hırsızlığı kamerada

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