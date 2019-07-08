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Camiden musluk hırsızlığı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 08.07.2019 13:03 | Son Güncelleme

ADIYAMAM'da, 3 şüphelinin camiden musluk çalması, güvenlik kameralarına yansıdı.

Camiden musluk hırsızlığı kamerada

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)-ADIYAMAM'da, 3 şüphelinin camiden musluk çalması, güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, öğle saatlerinde Siteler Mahallesi’nde meydana geldi. Ömer Faruk Camisi'nde muslukların söküldüğünü görenler durumu görevlilere bildirdi. Cami görevlilerinin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri caminin güvenlik kamerasında yaptıkları incelemede, avludaki 7 musluğun 3 şüpheli tarafından çalındığını belirledi. Güvenlik kamerasından eşkali belirlenen şüphelilerin yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Camiden musluk hırsızlığı kameradaCamiden musluk hırsızlığı kamerada

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