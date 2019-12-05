Camiden para çalan şahıs tutuklandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde camiden para çalan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre olay, İnegöl’e bağlı kırsal Yeniceköy Mahallesi’nde meydana geldi. Yusuf A. (21) isimli şahıs, Merkez Camii’ne girerek yaklaşık bin lirayı alıp, kayıplara karıştı. Olay yerinde incelemelerde bulunan jandarma ekipleri, güvenlik kameralarından şahsın Yusuf A. olduğunu tespit etti. Daha sonra çalışmalarını hızlandıran jandarma ekipleri, Yusuf A.’yı yakalayarak gözaltına aldı. İnegöl Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen şahıs, sorgusu yapılmak üzere karakola götürüldü. Buradaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Yusuf A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.



