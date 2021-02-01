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  4. Camiden telefon çalan hırsızın suç makinesi olduğu ortaya çıktı

Camiden telefon çalan hırsızın suç makinesi olduğu ortaya çıktı

01.02.2021 16:09 | Son Güncelleme:
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Gaziantep’te namaz kılan vatandaşın cep telefonunu çalan hırsız yakalanıp tutuklanırken, hırsızın 17’si camiden hırsızlık olmak üzere 35 suç kaydının olduğu öğrenildi.Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı İncilipınar Mahallesi’nde Hayri Zengin Cami’de namaz kılıyor gibi yaparak camide namaz kılan Adnan Yogun’un telefonunu çalan hırsız yakalandı.

Gaziantep’te namaz kılan vatandaşın cep telefonunu çalan hırsız yakalanıp tutuklanırken, hırsızın 17’si camiden hırsızlık olmak üzere 35 suç kaydının olduğu öğrenildi.
Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı İncilipınar Mahallesi’nde Hayri Zengin Cami’de namaz kılıyor gibi yaparak camide namaz kılan Adnan Yogun’un telefonunu çalan hırsız yakalandı. İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) yaptığı haber üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler hırsızın kimliğini güvenlik kamerası görüntülerinden tespit ettikten sonra yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen hırsız, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Hırsızın çaldığı telefon sahibine teslim edilirken, şahsın 17’si camiden hırsızlık olmak üzere 35 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

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