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  4. Camiden yardım kumbarasını çalan 52 suç kayıtlı şüpheli serbest bırakıldı

Camiden yardım kumbarasını çalan 52 suç kayıtlı şüpheli serbest bırakıldı

04.04.2021 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray’da camiden yardım kumbarasını çaldıktan sonra tekrar hırsızlık için aynı köye giden hırsızlık şüphelisi jandarma tarafından yakalandı.

Camiden yardım kumbarasını çalan 52 suç kayıtlı şüpheli serbest bırakıldı

Aksaray’da camiden yardım kumbarasını çaldıktan sonra tekrar hırsızlık için aynı köye giden hırsızlık şüphelisi jandarma tarafından yakalandı. 52 suç kaydı bulunan hırsızlık şüphelisi, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Suç Araştırma Timleri (JASAT), 17 Mart tarihinde Aksaray’ın merkeze bağlı Gençosman köyü Ayfer Arı Camisi’nde yardım kutusunun çalınması üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde görgü tanıklarının ifadelerine başvuran ve bölgedeki güvenlik kameralarından elde edilen 56 saatlik görüntüyü izleyen JASAT ekipleri, şüphelinin hırsızlık suçlarından 52 ayrı kaydı bulunan Cemal Y. olduğunu belirledi. Bunun üzerine şüphelinin peşine düşen JASAT ekipleri yaptıkları istihbari çalışmalarla şahsın Malatya’dan araç kiraladığını ve Aksaray istikametine geldiğini tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, yine aynı köye gelebileceği ihtimali üzerine köyde pusuya yattı. Gençosman köyü yakınlarına hırsızlık için gelen Cemal Y., jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hırsızlık şüphelisi, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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