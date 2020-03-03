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Camila Cabello’dan esprili doğum günü paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2020 15:35 | Son Güncelleme

Şarkıcı Camila Cabello sosyal medya hesabından 23. doğum günü şerefine esprili bir paylaşımda bulundu ve takipçilerini bebeklik dönemine götürdü.

Camila Cabello’dan esprili doğum günü paylaşımı

“Birkaç saat içerisinde 23 yaşında olacağım ve bu nedenle de internetteki ilk çıplak paylaşımımı sizlerin beğenisine sunuyorum” şeklinde bir paylaşıma imza atan Camila Cabello, çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

camila-instagram

Üzerinde mavi bir battaniye ile yatakta yatarken görülen bebek Camila kısa süre içerisinde 2 milyonu geçen bir beğeni aldı. Ayrıca genç şarkıcının birlikte çalıştığı müzisyenler de Camila’nın doğum gününü kutlamayı ihmal etmedi ve onun yaptığı paylaşım üzerinden iyi dileklerini iletti.

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Camila Cabello, doğum günü,

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