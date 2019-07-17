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Camiler binlerce çocuğun sesiyle yankılanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 11:11 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanlığının 81 ilde "Camiler Çocuk Dolsun Ahlakı Kur'an Olsun" temasıyla başlattığı yaz Kur'an kurslarına Ağrı'da 22 bin çocuk katılım göstererek camileri şenlendirdi - İl Müftüsü Tandoğan Topçu: - "Ağrı merkez, 7 ilçe ve tüm köylerde toplam öğrenci sayımız 22 bin. Kur'an kurslarına kayıt yaptıran öğrencilerimizin tamamı gönüllü ve velileri de onlara destek veriyor" - "Eğer çocuklarımızın dini bütün, maneviyatına, ahlakına bağlı, vatanını, milletini ve bayrağını seven bir nesil yetiştirmek istiyorsak bunun yolu Allah'ın indirmiş olduğu Kur'an-ı Kerim'i öğrenip okumak ve hayatımıza yansıtmakla söz konusu olacaktır"

ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı'daki camilerde, yaz Kur'an kurslarına kayıt yaptıran 22 bin çocuğun sesi yankılanıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığının bu yıl "Camiler Çocuk Dolsun Ahlakı Kur'an Olsun" temasıyla başlattığı yaz Kur'an kurslarına kent genelinde çocuklar yoğun katılım gösterdi.

2018-2019 eğitim öğretim sezonunun sona ermesiyle 17 Haziran'da başlayan ve 8 hafta sürecek kurslara il merkezi, ilçeler ve köylerden şimdiye kadar 22 bin çocuk kayıt yaptırdı.

Kur'an-ı Kerim öğrenme aşkıyla camileri dolduran çocuklara, İl Müftülüğünce görevlendirilen 911 eğitici tarafından siyer, ibadet ve ilmihal konularında da eğitim veriliyor.

- Güzel arkadaşlıklar da ediniyorlar

Sabahın erken saatlerinde dini kitaplarla caminin yolunu tutan öğrenciler, yaz Kur'an kursları sayesinde hem kötü alışkanlıklardan uzak duruyor hem de İslam ahlakıyla eğitim alıyor.

İl Müftüsü Tandoğan Topçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatana ve millete hayırlı evlatlar yetiştirmek için küçük yaşlarda Kur'an-ı Kerim öğrenmenin önemli olduğunu söyledi.

- "Kurslarımız ülkemizin geleceği açısından çok önemlidir"

Yaz Kur'an kursları dışında da Ağrı'da müftülük olarak yıl boyunca kurslarının devam ettiğini ve çocukların kurslara gösterdikleri yoğun katılım dolayısıyla çok mutlu olduklarını ifade eden Topçu, şöyle konuştu:

"Kur'an kurslarımız, eğitim, öğretim açısından ve ülkemizin geleceği açısından çok önemlidir. Eğer çocuklarımızın dini bütün, maneviyatına, ahlakına bağlı, vatanını, milletini ve bayrağını seven bir nesil yetiştirmek istiyorsak bunun yolu Allah'ın indirmiş olduğu Kur'an-ı Kerim'i öğrenip okumak ve hayatımıza yansıtmakla söz konusu olacaktır. Yaz Kur'an kurslarımızda Ağrı'daki bütün ilçeler ve köylerimizde hocamıza gelerek 'ben Kur'an öğrenmek istiyorum' diyen her çocuğumuzu, gencimizi Kur'an kurslarına alarak onlara en iyi eğitimi vermek adına Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatı olarak onların hizmetinde olduğumuzu bir kez daha paylaşmak isteriz."

- "Kent genelinde 22 bin öğrenci kayıt yaptırdı"

Topçu, camilerin çocuklarla dolduğunu belirterek, kursların Kurban Bayramı'na kadar devam edeceğini bildirdi. Topçu, şunları kaydetti:

"Ağrı merkez 7 ilçe ve tüm köylerde toplam öğrenci sayımız 22 bin. Kur'an kurslarına kayıt yaptıran öğrencilerimizin tamamı gönüllü ve velileri de onlara destek veriyor. Çocuklarına verdikleri desteklerden dolayı velilerine çok teşekkür ediyorum. Yaz Kur'an kurslarımız 17 Haziran'da açıldı ve eğitimlerimize devam ediyoruz. Kurban Bayramı'ndan 2 gün önce kurslarımız tamamlanacak. Çocuklarımıza sadece Kur'an-ı Kerim eğitimi değil dini bilgiler de anlatılıyor. Yani bir Müslümana lazım olan bilgiler ne ise hocalarımız tarafından öğrencilerimize aktarılıyor."

Topçu, çocukların İslam ahlakıyla yetişmelerinin önemli olduğunu vurgulayarak, ailelere çocuklarını iyi yetiştirmeleri tavsiyesinde bulundu.

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