Camiler binlerce çocuğun sesiyle yankılanıyor

İl Müftüsü Tandoğan Topçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatana ve millete hayırlı evlatlar yetiştirmek için küçük yaşlarda Kur'an-ı Kerim öğrenmenin önemli olduğunu söyledi.

2018-2019 eğitim öğretim sezonunun sona ermesiyle 17 Haziran'da başlayan ve 8 hafta sürecek kurslara il merkezi, ilçeler ve köylerden şimdiye kadar 22 bin çocuk kayıt yaptırdı.

- "Kurslarımız ülkemizin geleceği açısından çok önemlidir"

Yaz Kur'an kursları dışında da Ağrı'da müftülük olarak yıl boyunca kurslarının devam ettiğini ve çocukların kurslara gösterdikleri yoğun katılım dolayısıyla çok mutlu olduklarını ifade eden Topçu, şöyle konuştu:

"Kur'an kurslarımız, eğitim, öğretim açısından ve ülkemizin geleceği açısından çok önemlidir. Eğer çocuklarımızın dini bütün, maneviyatına, ahlakına bağlı, vatanını, milletini ve bayrağını seven bir nesil yetiştirmek istiyorsak bunun yolu Allah'ın indirmiş olduğu Kur'an-ı Kerim'i öğrenip okumak ve hayatımıza yansıtmakla söz konusu olacaktır. Yaz Kur'an kurslarımızda Ağrı'daki bütün ilçeler ve köylerimizde hocamıza gelerek 'ben Kur'an öğrenmek istiyorum' diyen her çocuğumuzu, gencimizi Kur'an kurslarına alarak onlara en iyi eğitimi vermek adına Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatı olarak onların hizmetinde olduğumuzu bir kez daha paylaşmak isteriz."

- "Kent genelinde 22 bin öğrenci kayıt yaptırdı"

Topçu, camilerin çocuklarla dolduğunu belirterek, kursların Kurban Bayramı'na kadar devam edeceğini bildirdi. Topçu, şunları kaydetti: