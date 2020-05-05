Camiler cemaatle ibadete açıldı mı? Normalleşme süreci camiler için başladı mı?

Türkiye’de Koronavirüs salgının ile ilgili umut verici rakamların gelmesi üzerine 4 Mayıs Bakanlar Kurulu toplantısında normalleşme süreci için bazı adımlar atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sokağa çıkma kısıtlaması, AVM’ler ve berberlerin açılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Peki camiler cemaatle ibadete açılacak mı? Camiler ile ilgili bir açıklama yapıldı mı?

CAMİLER CEMAATLE İBADETE AÇILDI MI?

Kabine toplantısı sonrası Camilerde ibadet ile ilgili herhangi bir açıklama yapıldı. Yani yeni bir açıklama yapılana kadar camilerde cemaatle namaz kılınamayacak. Yani Cuma namazlarına verilen ara sürüyor ve bulunduğumuz Ramazan ayında teravih namazı evlerde kılınmaya devam edilecek.

