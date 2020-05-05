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Camiler cemaatle ibadete açıldı mı? Normalleşme süreci camiler için başladı mı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2020 16:56 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan kararlar arasında camilerde cemaatle ibadetin kısıtlanması da bulunuyor. 4 Mayıs’ta yapılan kabine toplantısı sonrası normale dönüş için bazı adımlar atıldı. Peki camiler açıldı mı? Camilerde cemaatle ibadet ne zaman yapılabilecek?

Camiler cemaatle ibadete açıldı mı? Normalleşme süreci camiler için başladı mı?

Türkiye’de Koronavirüs salgının ile ilgili umut verici rakamların gelmesi üzerine 4 Mayıs Bakanlar Kurulu toplantısında normalleşme süreci için bazı adımlar atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sokağa çıkma kısıtlaması, AVM’ler ve berberlerin açılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Peki camiler cemaatle ibadete açılacak mı? Camiler ile ilgili bir açıklama yapıldı mı?

CAMİLER CEMAATLE İBADETE AÇILDI MI?

Kabine toplantısı sonrası Camilerde ibadet ile ilgili herhangi bir açıklama yapıldı. Yani yeni bir açıklama yapılana kadar camilerde cemaatle namaz kılınamayacak. Yani Cuma namazlarına verilen ara sürüyor ve bulunduğumuz Ramazan ayında teravih namazı evlerde kılınmaya devam edilecek.

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