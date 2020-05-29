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Camiler ibadete kapılarını yeniden açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2020 13:29 | Son Güncelleme

Koronavirüs nedeniyle bir süredir ibadete kapalı olan camiler, bugünkü cuma namazıyla kapılarını yeniden ibadete açtı.

Camiler ibadete kapılarını yeniden açtı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 ayı aşkın bir süredir ibadete kapalı olan camiler, bugünkü Cuma namazıyla birlikte ibadete yeniden açıldı.

Fatih Camii’ne gelen vatandaşlar kademeli olarak içeriye alınırken, sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda da sık sık uyarılar yapıldı. Kimi vatandaş kendi seccadesiyle camiye gelirken, seccade ve maskesi olmayanlara ise tek kullanımlık seccade ile maske dağıtıldı. İçeriye girmek için bekleyen vatandaşların, uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.

Kaynak: DHA


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