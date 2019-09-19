HABER

Camiler satılmıyor, kanunlar çerçevesinde devri gerçekleştiriliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 10:32 | Son Güncelleme

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Türkiye gündeminde olan ‘camiler satılıyor’ haberlerinin kasıtlı olarak yayılmaya çalışıldığını, olayın aslının ise kanunlar çerçevesinde rutin olarak yapılan devir işlemlerinden ibaret olduğunu söyledi.İki günden bu yana bazı internet siteleri ve sosyal medya organlarında yayınlanan haberlerde, Dursunbey Belediyesinin ilçedeki 8 camiyi satılığa çıkardığı yönünde haberler yayınlanmıştı.

Camiler satılmıyor, kanunlar çerçevesinde devri gerçekleştiriliyor

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Türkiye gündeminde olan ‘camiler satılıyor’ haberlerinin kasıtlı olarak yayılmaya çalışıldığını, olayın aslının ise kanunlar çerçevesinde rutin olarak yapılan devir işlemlerinden ibaret olduğunu söyledi.
İki günden bu yana bazı internet siteleri ve sosyal medya organlarında yayınlanan haberlerde, Dursunbey Belediyesinin ilçedeki 8 camiyi satılığa çıkardığı yönünde haberler yayınlanmıştı. Bu haberlerin ardından Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan haberlerin gerçeği yansıtmadığını, camilerin siyasete alet edilmeye çalışıldığını ifade etti.
Bu gelişmelerin ardından bir açıklama daha yapan Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan şu anda tüm belediyelerin üzerilerinde olan cami arsalarını maliye hazinesine bu vesile ile de Diyanet’e devrettiğini söyledi. Dursunbey’de bulunan 174 camiden 8’inin arazisinin Dursunbey Belediyesine ait olduğunu ifade eden Başkan Bahçavan, bir caminin arsasını belediye üzerinde kalmasının saçmalık olduğunu söyledi. Bu sebeple kanunun kendilerine verdiği yetki ile bu devri gerçekleştireceklerini ifade eden başkan Bahçavan, camileri gerçek sahibine vererek doğrusunu yapacaklarını ifade etti. Ak Parti’ye yüzde 80 oyun çıktığı Dursunbey gibi bir ilçede bu konuyu malzeme yapmaya çalıştıklarını söyleyen Başkan Bahçavan, bu yayınları yapanlar hakkında gerekli hukuki süreci başlattıklarını söyledi.
Dursunbey Belediyesinin 22 milyon borcu var iddialarını da sert bir dille yalanlayan Başkan Bahçavan, yaptıkları yatırımlar ile belediyeyi kara geçirdiklerini söyledi. Dursunbey Belediyesinin maliyeye 700 bin TL civarında borcunun olduğunu hatırlatan Başkan Bahçavan, belediyenin maliyeden KDV alacağının ise 3 milyon TL olduğunu hatırlattı. Bütün belediyelerin bu tür kararları almaya devam ettiğini da hatırlatan Bahçavan, 2001 yılında çıkan 6307 sayılı kanunda belediyelere bu şekilde devir ile ilgili hak verildiğini sözlerine ekledi.

Camiler satılmıyor, kanunlar çerçevesinde devri gerçekleştiriliyor

Camiler satılmıyor, kanunlar çerçevesinde devri gerçekleştiriliyor

Camiler satılmıyor, kanunlar çerçevesinde devri gerçekleştiriliyor

PARTNERTüm gece acı çekti, nedenini fotoğrafa bakınca anladıTüm gece acı çekti, nedenini fotoğrafa bakınca anladı
Değirmenlerde bulgur mesaisiDeğirmenlerde bulgur mesaisi
Evinin çatısında ürettiği elektriği dağıtım şirketlerine satıyorEvinin çatısında ürettiği elektriği dağıtım şirketlerine satıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Olay itiraf! '150 bin TL teklif etti...'

Olay itiraf! '150 bin TL teklif etti...'

Bilecik'te kılavuz tren tünelde raydan çıktı

Bilecik'te kılavuz tren tünelde raydan çıktı

'ABD Türkiye'ye yaptırım uygulamayacak'

'ABD Türkiye'ye yaptırım uygulamayacak'

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

İran'a müdahale konusunda Trump: Tek bir telefonla bir ülkeye girebiliriz

İran'a müdahale konusunda Trump: Tek bir telefonla bir ülkeye girebiliriz

İlk kez 'savaş nedeni' ifadesi kullanıldı!

İlk kez 'savaş nedeni' ifadesi kullanıldı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Taksim'de panik anları! Kontrolden çıkan otobüs iki otomobile çarptı

Taksim'de kontrolden çıkan otobüs iki otomobile çarptı

Gaziler Günü mesajları 2019 (resimli ve kısa): Gazilerimize şükranlarımızı sunduğumuz en anlamlı mesajlar

Gaziler Günü mesajları

Bursa'da oğlunun boğazını kesen baba Ruhi Türker'e 25 yıl hapis cezası!

Kendisini böyle savundu: Annesini de delik deşik ederdim

Şans Topu sonuçları 18 Eylül: Büyük ikramiye 3’e bölündü

Büyük ikramiye üçe bölündü

Sayısal Loto sonuçları 18 Eylül: Büyük ikramiye tek kişiye

Büyük ikramiye bölünmedi

Kınık'ta müzikhole silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Müzikhole silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.