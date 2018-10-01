Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Asırlar boyunca camiler tevhidin, birliğin, dirliğin, sevginin, paylaşmanın, yardımlaşmanın, merhametin sembolü olmuştur." dedi.

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" açılışı dolayısıyla Başkanlık Konferans Salonu'nda düzenlenen programa katıldı. Erbaş, burada yaptığı konuşmada, bu yıl "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" kapsamında ömürlerini başkalarının iyiliğine adayan örnek şahsiyetleri daha yakından tanımayı, anlamayı ve anlatmayı hedeflediklerini belirtti.

Allah'ın, insanın hakikatin izinde huzurlu bir hayat yaşaması ve ahirette kazananlardan olması için hidayet rehberi olarak vahiy gönderdiğine işaret eden Erbaş, camiler ve mescitlerin vahyin hayatla buluşmasının merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Erbaş, yeryüzünde Kabe'nin şubesi olan cami ve mescitlerin, İslam toplumlarının kimliği haline geldiğini, düşüncenin, hayatın ve medeniyetin merkezi olduğunu ifade ederek, "Asırlar boyunca camiler tevhidin, birliğin, dirliğin, sevginin, paylaşmanın, yardımlaşmanın, merhametin sembolü olmuştur. Minberi ve kürsüsüyle, üstün insanlık nizamının öğretildiği, ilim ve ahlak, marifet ve hikmet derslerinin verildiği ilim merkezleri haline gelmiştir." diye konuştu.