Camilerde 70 Gün Sonra İlk Sosyal Mesafeli Cuma Namazı

Önlemler kapsamında ibadete kapalı olan camilerin bazılarında da 16 Mart’tan bu yana ilk Cuma namazı kılındı. Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, salgının yayılmasını önlemek amacıyla uygulanacak kurallar sıralandı. Buna göre, toplu ibadete açılan camilerde öğle, ikindi ve Cuma namazlarını kılmak isteyenler, kendi seccadelerini getirecek ya da camilerde verilecek tek kullanımlık seccadelerden faydalanacak. Camilere alınacak kişi sayısı kısıtlı tutulacak ve ibadet edenler arasında sosyal mesafe kuralı geçerli olacak. Namaz esnasında maske takmak da şart. Namaz süresinin kısa tutulması da yeni kurallar arasında.

Tespit edilen vaka sayıları ve virüs kaynaklı can kayıplarında düşüş kaydedilmesiyle beraber, Türkiye genelinde 1 Haziran itibariyle restoran, müze, kafe, spor salonları ve sahiller yeniden faaliyete açılyor.

Uzun aradan sonra yeniden camiye gelen Hüseyin Gül, “Bugün Müslümanların bayramıdır. İnşallah safları daha da sıklaştırırız, safların sıklaşacağı günleri de görürüz” dedi.

Caminin hem içinde hem dışında polis, belediye zabıtası ve özel güvenlik görev alırken, caminin içine girenler sosyal mesafe kurallarını gözeterek saf tuttu. Sadece caminin avlusunda namaza izin verilmesi nedeniyle avlu kısa sürede doldu.

Diyarbakır’da toplu namaz kılınmasına izin verilen camilerden biri de Tarihi Ulu Camii’ydi. VOA Türkçe’den Mahmut Bozarslan’ın aktardıklarına göre, yaklaşık 70 gündür toplu namaz kılınmaması nedeniyle cemaatin heyecanlı olduğu gözlemlendi. Birçokları, kısıtlı sayıda kişinin girmesine izin verilen camiye erkenden gelerek yer tuttu.

Suvar Çelik ise, “Uzun bir zaman oldu ki yokuz. O yüzden çok mutluyuz” cümleleriyle duygularını dile getirirken, Kerem Solhan şunları söyledi: “Bu hastalık bayağı bir insanın Cuma namazı için heyecanlanması sağladı. Mesafe gözetilerek kılınması iyi oldu, kendimizi iyi hissediyoruz.”

Mehmet Yıldız, Cuma namazlarını özlediğini söylerken, Orhan Kılıç uzun zaman camiye gelememenin üzüntüsünü yaşadığını ifade etti. Kılıç, “Biz alışmışız beş vakit namazı camide kılmaya. Şimdi bu ortam bizi üzüyor. İnşallah iyi olacak” şeklinde konuştu.

Görevliler, namaz boyunca vatandaşlar arasında durarak kontrolları sürdürdü. Yeni düzende namazların kısa tutulması koşulu nedeniyle hutbenin okunmasının ardından başlayan namazı kısa sürede tamamlayan vatandaşların büyük bölümü camiden ayrıldı.

