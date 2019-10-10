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Camilerde Fetih suresi okundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 07:57 | Son Güncelleme

Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için sabah namazı öncesi Hatay, Mersin, Osmaniye ve Adana'daki camilerde Fetih suresi okunup, dualar edildi

Camilerde Fetih suresi okundu

HATAY (AA) - Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Hatay, Mersin, Osmaniye ve Adana'daki camilerde Fetih suresi okundu.

Hatay'da Anadolu'nun ilk camisi olan Habib-i Neccar Camisi'nde Fetih suresi okunup, dualar edildi.

Sabah namazı öncesi camideki din görevlileri tarafından Barış Pınarı Harekatı'nın başarı ile sonuçlanması için Fetih suresi okundu.

Okunan surenin ardından namaz için camiye gelen cemaat, ellerini semaya açarak harekata katılan askerlerin başarısı için dualar etti.

- Mersin

Mersin'in merkez Mezitli ilçesindeki Konuş Camisi'nde sabah namazı öncesi İmam Hatip Abdullah Ay tarafından Fetih suresi okundu, dua edildi.

Ay, ettiği duada, ''Yarabbim, okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim ve yapmış olduğumuz dualar hürmetine vatanımıza, milletimize birlik ve beraberlik ihsan eyle. Mehmetçik'imize Barış Pınarı Harekatı'nda muvaffakiyetler ihsan eyle, onları he türlü kazalardan, belalardan ve müsibetlerden koru yarabbim.'' ifadelerini kullandı.

- Osmaniye

Osmaniye'de Enver-ul Hamit Camisi'nde sabah namazı öncesi imam Ahmet Saylak tarafından harekatın başarılı olması için Fetih suresi okundu.

Daha sonra Osmaniye Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu ve camiye gelenler Türk ordusunun başarılı olması için dua etti.

- Adana

Merkez Çukurova ilçesi Ramazanoğlu Camisi'nde Çukurova İlçe Müftüsü Hüseyin Gün tarafından Fetih suresi okundu ve dualar edildi.

Harekata katılan askerlerin başarılı olabilmesi için edilen duaların ardından sabah namazı kılındı.

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