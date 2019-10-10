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Camilerde Mehmetçiğin zaferi için dua edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 08:33 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Antalya'da tarihi Yivliminare Camii'nde Fetih Suresi okundu, dua edildi.

Camilerde Mehmetçiğin zaferi için dua edildi

Yılmaz KILIÇKAYA/ANTALYA, (DHA)- TÜRKİYE'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Antalya'da tarihi Yivliminare Camii'nde Fetih Suresi okundu, dua edildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye'de Fırat'ın doğusunda, PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için, Antalya'da tüm camilerde sabah namazı öncesi Fetih Suresi okunup, dua edildi. Muratpaşa ilçesi Kaleiçi'ndeki tarihi Yivliminare Camii'nde Vali Münir Karaloğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, kurum müdürleri, öğrenciler, STK temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla sabah namazı öncesi Fetih Suresi okundu. Namazın kılınmasından sonra İl Müftüsü Osman Artan, Mehmetçiğin zaferi için dua ettirdi.
Vali Münir Karaloğlu, yaptığı açıklamada, "Terör koridorunu yok etmek, güney sınırlarımızı güvenlik altına alabilmek için ordumuz, milletimizin duasıyla bir Barış Pınarı Harekatı'na başladı. Akşam camilerde sela, sabah namazında da Fetih Suresi okundu, ordumuza, milletimizin duası iletildi. Antalya'nın en önemli mekanlarından Yivliminare Camii'nde de Fetih Suresi okundu, dualar edildi. İnşallah ordumuz bu harekattan muzaffer bir şekilde döner. Kazasız belasız bir şekilde döner diye dua ettik. Rabbim ordumuzu muzaffer eylesin. Milletimizin birliğini, beraberliğini nasip eylesin" dedi.
Vali Karaloğlu ve protokol üyeleri, daha sonra cami avlusunda vatandaşlara buğday çorbası ikram etti.

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Camilerde Mehmetçiğin zaferi için dua edildiCamilerde Mehmetçiğin zaferi için dua edildiCamilerde Mehmetçiğin zaferi için dua edildiCamilerde Mehmetçiğin zaferi için dua edildi

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