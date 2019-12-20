Camilerde oturaklar kaldırılmaya başlandı

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- DİYANET İşleri Başkanlığı’nın, cami ve mescitlerdeki sabit oturakların kullanımına ilişkin açıklamasının ardından, Gaziantep’in İslahiye ilçesindeki camilerde bulunan tabure ve sandelyeler kaldırılmaya başlandı.

İlçe Müftülüğü görevlileri tarafından Site Camisi'nde sabit oturakların kaldırılması ile camilerde düzenlemeler yapılmaya başlandı. Camilerde sabit oturaklardan müstakil mekanlar oluşturulmayacağı, ihtiyaç duyanların yanında getirdiği katlanabilir tabure ile safların arasına girerek namaz kılabileceği ifade edildi.

İlçe Müftüsü Ramazan Yıldırım, camilerde gereksiz yere oluşmuş düzensizliği ortadan kaldırmak için gereken gayreti göstereceklerini belirterek, "Burada temel hareket noktamız, vatandaşlarımızın namazlarının sağlıklı ve sıhhatli olması gayesidir. Camilerimizde hiç hoş olmayan bazı görüntüler oluşmakta. Sıralar, sandalyeler, sabit oturaklar giderek namazın asli ruhuna uygun düşmeyecek şekilde camileri işgal etmeye başladı. Diyanet İşleri Başkanımızın başlattığı uygulamayı, biz de bu sabit oturakları, sandalyeleri kaldırarak destekliyoruz" dedi.

Camiye namaz kılmaya gelen bazı yaşlılar ise uygulamayı yanlış bulduklarını ifade etti.

​FOTOĞRAFLI

