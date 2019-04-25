Camilerde Ramazan hazırlığı başladı

Bu yıl ramazanın temasının Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 'infak' olarak belirlendiğini, ay boyunca bu konunun işleneceğini dile getiren Yıldız, şöyle devam etti:

'Bu konu hakkında yazılar yazılacak ama ilk yazacağımız yazılar her yıl klasik yazılardır. 'Hoş Geldin 11 Ayın Sultanı', 'Oruç Tut Sıhhat Bul' gibi yazılar ilk sözlerimiz olacak ama her camide sözler farklı olacak. Dün mahya asma işine Eyüp Sultan'da başladık. Bugün Süleymaniye Camisindeyiz. Yarın Eminönü Yeni Camisinde devam ederek İstanbul'daki 6 camiye mahya takma işlemini tamamlacağız. Ardından Edirne'de Selimiye Camisi'ne, sonrasında da Bursa'da Ulu Cami'ye mahya asacağız. Mahya sanatı çok eski bir sanattır. Biz de bu geleceği sürdürmeye devam ediyoruz.'