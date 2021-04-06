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Camilerde teravih kılınacak mı? Diyanet'ten açıklama

06.04.2021 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teravih namazı; Ramazan ayı içerisinde arife günü başlar ve Ramazan’ın son gecesine kadar devam eder. 20 gün süre ile kılınan teravih namazını, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, pandemi önlemleri alınarak 12 Nisan 2021 tarihinde camilerde kılınabileceği açıklanmıştı. Ancak Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yaptığı son dakika açıklaması ile teravih namazlarıyla ilgili yeni bir karar açıklandı.

Camilerde teravih kılınacak mı? Diyanet'ten açıklama

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yaptığı açıklamada, Ramazan boyunca camilerde teravih namazının kılınmasının uygun olmadığına karar verdiklerini açıkladı. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş; "Yaptığımız istişareler neticesinde teravih namazını camilerde değil evlerimizde kılmanın uygun olduğuna karar verdik." Açıklamasında bulundu.

CAMİLERDE TERAVİH NAMAZI KILINACAK MI?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Yaptığımız istişareler neticesinde teravih namazını camilerde değil evlerimizde kılmanın uygun olduğuna karar verdik." dedi.

Erbaş'ın açıklamasından öne çıkanlar başlıklar ise şunlar:

"Şayet bu süreçte salgının seyrine göre camilerimizde teravih namazı kılabilme imkanı olursa bunun da kararını alıp milletimizle paylaşırız."

"Din İşleri Yüksek Kurulumuzun da açıkladığı gibi gerektiğinde oruçluyken aşı olmakta bir sakınca yoktur ve bu durum orucu bozmaz."

cami

İLK TERAVİH NE ZAMAN KILINACAK?

Teravih namazı 12 Nisan gecesi kılınacak.

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Hz. Peygamber (s.a.s.)’in kıldırmış olduğu Teravih namazlarının kaç rekat olduğu konusunda bir rivayet bulunmamaktadır. Hz. Ömer zamanındaki cemaatle kılınan Teravih namazlarının rekatları konusunda iki rivayet vardır; yirmi rekat, on bir rekat. Hz. Ömer’in dönemiyle ilgili farklı rivayetler; Nevevi ve Ayni tarafından, on bir rekatla ilgili rivayetin Hz. Ömer’in halifeliğinin ilk döneminde kılınan Teravih namazlarıyla ilgili olduğu, sonra Teravihin yirmi rekat olarak yerleştiği ve günümüze kadar da böyle devam ettiği şeklinde açıklanmıştır.

Teravih namazı nafile bir ibadet olduğundan, farz gibi telakki edilmesi de doğru değildir. Bu nedenle, yorgunluk, meşguliyet ve benzeri sebeplerle, Teravih namazının evde 8, 10, 12, 14, 16 veya 18 rekat kılınması halinde de sünnet yerine getirilmiş olur. Ancak cemaate iştirak etmeye çalışmak daha iyidir.

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