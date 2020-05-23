Camilerde Tıbbi Bez Maske Kullanımı Zorunlu Olacak

İçişleri Bakanlığı, 29 Mayıs Cuma günü itibariyle cami ve mescitlerde cemaat olarak namaz kılınmasında uyulacak kurallar hakkında bir genelge yayınladı. Genelgede bakanlık, sosyal mesafeye uygun olarak işaretlemelerle kişiler için alanlar belirlenmesini istedi. Bunun yanında, cami ve mescitlerde tıbbi bez maske kullanımı zorunlu olacak. Cuma günü geç saatlerde yayınlanan genelgeye göre, 29 Mayıs’tan sonra da Corona virüsü riski gözetilerek cami ve mescitlerde uygulanması gerekli kurallar özetle şöyle sıralandı: “1) Cami ve mescitlerde cemaatle birlikte yalnızca öğle, ikindi ve cuma namazları kılınacak. Diğer vakitlerde münferiden namaz kılmak isteyenler için cami ve mescitler açık tutulacak. 2) Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında olan vatandaşlar ile hastalık belirtileri taşıyanlara evlerinde kalmaları konusunda gerekli uyarılar/bilgilendirmeler yapılacak. 3) Öncelik cami bahçesi/avlusu, açık alanlar olacak. Ancak meteorolojik/mevsimsel şartlara göre öğle ve ikindi namazları cami içinde kılınabilecek. Cuma namazları ise cami içerisinde kılınamayacak.

4) Uygun yöntemlerle cami ve mescitlerde her gün temizlenme yapılmasına her zamankinden daha fazla özen gösterilecek. Temizlik işlemlerinde kapı kolları gibi el temasının yoğun olduğu yerler özellikle dezenfektan maddelerle silinecek. 5) Cami ve mescit içerisindeki klima ve havalandırmalar çalıştırılmayacak, kapı ve camlar açık tutularak havalandırma sağlanacak. 6) Ortak kullanım alanlarını asgari tutabilmek için abdesthane, şadırvan ve tuvaletler kapalı tutulacak. Abdest ve benzeri ihtiyaçlar önceden evlerde veya iş yerlerinde giderilerek, cami ve mescitlere gelinmesi konusunda cemaate bilgilendirmeler/uyarılar yapılacak. 7) Cemaatle veya bireysel kılınacak namazlarda tıbbi bez maske kullanması zorunlu olacak. Maskesi olmayanlara müsaade edilmeyecek. 8) Salgın/bulaş riskini artırabilecek, ortak kullanıma açık tesbih, rahle, ayakkabı çekeceği ve benzeri malzemeler artık açıkta bulundurulmayacak. Ortak kullanıma izin verilmeyecek. 9) Salgınla ilgili uyarıcı afişler, il ve ilçe sağlık müdürlükleri, müftülüklerden temin edilmek suretiyle ivedi bir şekilde bastırılarak bütün cami ve mescitlere asılacak.

Ya şahsi seccade olacak ya da tek kullanımlık seccade verilecek 10) Cami ve mescitlere geleceklerden şahsi seccadelerini getirmeleri istenecek veya imkanlar nispetinde müftülükler tarafından tek kullanımlık seccadeler kullanıma sunulacak. Cami avlusunda namaz kılındığında vatandaşlara seccadelerini yıkamaları tavsiye edilecek. 11) Bulaş riski nedeniyle namaz kılınması için koli, karton, çuval ve hasır vb. yaygılar kullanılmayacak. 12) Cami ve mescit girişlerinde herkesin ellerini mutlaka dezenfekte etmesi sağlanacak. 13) Cami ve mescitlerde topluca geçirilecek sürenin mümkün olduğunca kısa tutulması amacıyla, namazların sünnetlerinin evde kılınabileceği ve tesbihatın evde yapılabileceği bilgilendirmesi sağlanacak. 14) Cemaatin fiziksel temastan kaçınması ve sosyal mesafe kuralına uyması yönünde gerekli uyarılar sıklıkla tekrarlanacak. 15) Cami yerleşkesi içerisinde bulunan türbelerin iç mekanları ziyarete açılmayacak ve türbelere teması önlemek için en az bir metre mesafe olacak şekilde şerit çekilecek.

16) Mevlit, toplu yemek gibi etkinliklere ve cami çıkışlarında ikram yapılmasına izin verilmeyecek. 17) Cami önlerinde dilencilere karşı alınan tedbirler en üst seviyeye çıkarılacak ve özellikle Cuma namazı sonrasında sergileme yöntemiyle sebze, meyve, giyim eşyası, oyuncak vb. ürün satışına izin verilmeyecek. 18) Cami ve mescitlerde sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde cemaatle namaz kılınabilmesi için vali/kaymakamların koordinesinde; en az 60x110 cm’lik bir seccadenin kaplayacağı alan kullanılacağı göz önünde bulundurulacak ve zeminde işaretleme yapılacak. Cami içi, bahçesi/avlusu ile namaz kılınacak açık alanların azami kapasiteleri, herkes tarafından görülebilecek bir şekilde girişlere asılacak. İçerideki kişi sayısı yeterli noktaya ulaştığında ise bu durum giriş için bekleyen cemaate uygun şekilde duyurulacak.” Cuma namazına özel tedbirler uygulanacak İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca Cuma namazları içinse özel önlemler hayata geçirilecek. Genelgeye göre, Cuma namazı, valilik ve kaymakamlıklarca belirlenecek yeterli bahçesi/avlusu/açık alanı olan camilerde kılınabilecek. Camilerde yeterli alan yoksa uygun görülen açık alanlarda da kılınabilecek. Camilerdeki kapalı alanlar cuma vaktinde kapalı tutulacak. Cuma namazı hutbe okunurken hatibin cemaat tarafından görülebilmesi ve sesin duyulması için gerekli tedbirler alınacak. Cuma namazlarında vaaz yapılmayacak, Diyanet İşleri Başkanlığı’nca gönderilecek hutbeler hiçbir ilave ve çıkartma yapılmadan okunacak, namazlar mümkün olduğunca kısa sürede kılınacak. Cuma namazı kılmak için belirlenen açık alanların namaz öncesi ve sonrası, belediyelerle işbirliği içerisinde temizlenmesi/dezenfekte edilmesi sağlanacak. Cuma namazlarında ilk saftan başlamak üzere oturmaya başlanacak ve son saf dolana kadar bu sıra takip edilecek. Namaz bitiminde ise en son saftan başlamak üzere sırasıyla cemaatin namaz kılınan alandan ayrılması için gerekli tedbirler alınacak.