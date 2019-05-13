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Camilerdeki eski halı ve kilimleri çalan şüpheliler yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.05.2019 18:24 | Son Güncelleme

Birçok ildeki camiden eski halı ve kilimleri çaldıkları tespit edilen iki şüpheli Manisa’nın Yunusemre ilçesinde son yaptıkları hırsızlığın ardından yakalandı.Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı dağlık Yuntdağ Bölgesi’ndeki Mollasüleymanlı Mahallesi’nde 9 Mayıs tarihinde meydana gelen camiden halı ve kilim hırsızlığı sonrası 3 gün boyunca detaylı bir çalışma yapan jandarma ekipleri 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Birçok ildeki camiden eski halı ve kilimleri çaldıkları tespit edilen iki şüpheli Manisa’nın Yunusemre ilçesinde son yaptıkları hırsızlığın ardından yakalandı.

Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı dağlık Yuntdağ Bölgesi’ndeki Mollasüleymanlı Mahallesi’nde 9 Mayıs tarihinde meydana gelen camiden halı ve kilim hırsızlığı sonrası 3 gün boyunca detaylı bir çalışma yapan jandarma ekipleri 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Üçpınar Jandarma Karakolu ekipleri tarafından aralıksız süren çalışmalar neticesinde hırsızlık olayını gerçekleştiren kişilerin kullandığı aracın marka, renk ve plakasının bazı harf ve rakamları tanık beyanlarından öğrenildi. Şüphelinin olay sonrası muhtemel kaçış istikameti olan Üçpınar Mahallesi güzergahı üzerinde bulunan iş yerlerine ait güvenlik kameralarının incelemesinde, şüphelinin hırsızlık olayını gerçekleştirdiği aracın 35 HD 6081 plakalı kamyonet olduğu, yapılan sorgusunda H.A. isimli şahsın adına kayıtlı olduğu tespit edildi. Şüphelinin Denizli, Antalya, Çanakkale Ayvacık, Çanakkale Ezine ve Burdur asliye ceza mahkemelerinden çoğu cami ve mezarlıktan hırsızlık suç dosyası olduğu, hırsızlık ve çeşitli suçlardan sabıka kaydının, cezaevi giriş ve çıkış bilgisinin bulunduğu tespit edildi.

Hırsızlık öncesi keşif
Yapılan incelemelerde şüpheli H.A.’nın 35 HD 6081 plakalı kamyoneti ile 9 Mayıs günü saat 18.00 sıralarında Mollasüleymanlı Mahallesi’ne geldiği, yaklaşık bir saatlik süre zarfında hırsızlık öncesi keşif faaliyeti yaptığı ve ardından Muradiye-Manisa istikametine gittiği tespit edildi. Şüphelilerin aynı gün saat 20.00 sıralarında aynı istikametten geri Mollasüleymanlı Mahallesi’ne gelerek hırsızlık olayını gerçekleştirdiği, sonrasında tekrardan Muradiye-Manisa istikametine gittiği tespit edildi.

Son bir ayda 14 il
Yapılan incelemede ayrıca şüpheli H.A’ya ait ve kullanımında olan 35 HD 6081 plakalı kamyonetin olay tarihinden geriye dönük bir aylık zaman dilimi içerisinde sürekli hareket halinde olduğu ve yaklaşık 14 il değiştirdiği tespit edildi. Şüpheli H.A.’nın kullanmış olduğu sosyal medya hesapları üzerinden yapılan araştırmada; hırsızlığa söz konusu olan el işi halı veya kilim satışı yapan yüzlerce şahıs ile bağlantısının olduğu da ortaya çıktı.

Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen H.A. (42) ve A.K. (64) isimli şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Manisa E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

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