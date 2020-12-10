Camilerdeki korsan müzik yayınını paylaşan Banu Özdemir’in davasında karar

İzmir'de geçen mayıs ayında bazı camilerden yapılan korsan müzik yayınını sosyal medya hesabından paylaşan CHP eski İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir’in yargılandığı davada mahkeme kararını verdi. 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan yargılanan Özdemir mahkemede, “Suçlamaları kabul etmiyorum ve beraatimi talep ediyorum" dedi. Özdemir’in avukatları da müvekkillerinin beraatini istedi. Son sözün ardından kararı açıklayan hakim, Özdemir’in beraatine hükmederek davayı sonlandırdı.

DHA

