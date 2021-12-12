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Camilerdeki T.C. ibaresi kaldırılıyor mu? Diyanetten açıklama

12.12.2021 18:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyanet İşleri Başkanlığı bazı basın yayın organlarında yer alan, camilerin girişindeki tabelalarda “T.C.” ibaresinin kaldırıldığına dair iddialarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Yönergede cami tabelalarında logo ve renk değişimi dışında yer alan yazılı bölümde hiçbir değişiklik yapılmamıştır" denildi.

Camilerdeki T.C. ibaresi kaldırılıyor mu? Diyanetten açıklama

Diyanet İşleri Başkanlığı, camilerin girişinde yer alan tabelalarda T.C. ibaresinin kaldırıldığına dair iddialarla ilgili yeni bir duyuruda bulundu.

Cami tabelalarının nasıl olacağı hususunun, Başkanlığın Tanıtım Yönergesi ve ekleri ile belirlendiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Tüm Bakanlıklar ve kurumlarda logoların ve tabelaların belli bir standartta hazırlanması ile ilgili çalışmalar kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı da 18.10.2021 tarihinde yeni bir Yönerge çıkarmıştır. Bu Yönergede cami tabelalarında logo ve renk değişimi dışında yer alan yazılı bölümde hiçbir değişiklik yapılmamıştır. Habere konu bazı camilerde önceden T.C. ibaresinin yer alması, mahalli görevlilerin kendiliğinden yaptığı bir işlem olup kurumun önceki yönergesinde de bu ibare yer almamaktadır. Başkanlığımız merkezi ve taşra teşkilatı temsilcilikleri olan il ve ilçe müftülüklerimizin tamamında T.C. ifadesi kullanılmaktadır. Burada bir kasıt aranması yersizdir."

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