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Camilerden çaldığı paraları internet kafede harcarken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2019 11:25 | Son Güncelleme

KONYA'da 6 camiden hırsızlık yapan Suriye uyruklu Vial H.

Camilerden çaldığı paraları internet kafede harcarken yakalandı

Tolga YANIK- Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da 6 camiden hırsızlık yapan Suriye uyruklu Vial H. (17), çaldığı paralarla internet kafede oyun oynarken yakalandı. Vial H. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 1,5 ay içerisinde merkez Meram ve Selçuklu ilçelerinde camilerde gerçekleşen bağış kutusu, musluk, ayakkabı gibi hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Polis, hırsızlık olaylarının meydana geldiği camilerde ve çevrelerde yaptığı güvenlik kamera çalışmalarında şüphelinin bisikletle olay yerlerine geldiğini tespit etti. Kameralardan şüphelinin eşkalini de tespit eden polis, şüphelinin hırsızlık olaylarından poliste 4 suç kaydı bulunan Suriye uyruklu Vial H. olduğunu belirledi. Şüphelinin gidebileceği adresleri belirleyen polis, kent merkezinde bulunan bir internet kafede olduğu bilgisini aldı. İnternet kafeye giden polis, Vial H.'yi camilerden çaldığı madeni paralarla oyun oynarken yakaladı. Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim edilen Vial H., ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Camilerden çaldığı paraları internet kafede harcarken yakalandıCamilerden çaldığı paraları internet kafede harcarken yakalandıCamilerden çaldığı paraları internet kafede harcarken yakalandıCamilerden çaldığı paraları internet kafede harcarken yakalandı

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