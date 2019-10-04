CAMİLERDEN ÇALINAN ESERLERİ SATMAK İSTEYEN 7 KİŞİ YAKALANDI

Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA

İstanbul'da 6 camiden farklı tarihlerde çalınan 6 levha, 1 tablo ve 2 şamdanı müzayedelerde satmak isteyen 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler savcılık sorgularının ardından serbest bırakılırken, ele geçirilen tarihi tablolar, incelenmek üzere Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesi'ne gönderildi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde camilerden çalınan tarihi eserlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri yaklaşık 4 ay boyunca yaptığı teknik ve fiziki takiple tarihi eserlerin müzayedelerde değerlerinin altında cüzi fiyatlara satıldığını belirledi.

6 HAT LEVHA, 1 TABLO İLE 2 ŞAMDAN ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekipleri Şişli, Beyoğlu ve Beykoz'da tespit ettiği adreslere baskın düzenleyerek S.K., H.G., T.U.G., Ö.G., M.Ö., M.G. ve A.K. adlı 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan baskınlarda 2010 yılında Fatih Muhtesip İskender Camii'nden çalınan hat levha, 2011 yılında Fatih Hacı Hasan Camii'nden çalınan hat levha, 2015 yılında Fatih Soğan Ağa Camii'nden çalınan hat levhalar, 2008 yılında Beşiktaş Defterdar İbrahim Paşa Camii'nden çalınan hat levha ve 2004 yılında Beşiktaş Ekmekçibaşı Ali Ağa Camii'nden çalıntı hat levha ve bir tablo ile Fatih Zehkeri Kemal Camii'nden 2005 yılında çalınan 2 şamdanı ele geçirdi.