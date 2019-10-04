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Camilerden çalınan eserleri satmak isteyen 7 kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 12:05 | Son Güncelleme

Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA İSTANBUL'da 6 camiden farklı tarihlerde çalınan 6 levha, 1 tablo ve 2 şamdanı müzayedelerde satmak isteyen 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA İSTANBUL'da 6 camiden farklı tarihlerde çalınan 6 levha, 1 tablo ve 2 şamdanı müzayedelerde satmak isteyen 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler savcılık sorgularının ardından serbest bırakılırken, ele geçirilen tarihi tablolar, incelenmek üzere Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesi'ne gönderildi.
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde camilerden çalınan tarihi eserlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri yaklaşık 4 ay boyunca yaptığı teknik ve fiziki takiple tarihi eserlerin müzayedelerde değerlerinin altında cüzi fiyatlara satıldığını belirledi.

6 HAT LEVHA, 1 TABLO İLE 2 ŞAMDAN ELE GEÇİRİLDİ
Polis ekipleri Şişli, Beyoğlu ve Beykoz'da tespit ettiği adreslere baskın düzenleyerek S.K., H.G., T.U.G., Ö.G., M.Ö., M.G. ve A.K. adlı 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan baskınlarda 2010 yılında Fatih Muhtesip İskender Camii'nden çalınan hat levha, 2011 yılında Fatih Hacı Hasan Camii'nden çalınan hat levha, 2015 yılında Fatih Soğan Ağa Camii'nden çalınan hat levhalar, 2008 yılında Beşiktaş Defterdar İbrahim Paşa Camii'nden çalınan hat levha ve 2004 yılında Beşiktaş Ekmekçibaşı Ali Ağa Camii'nden çalıntı hat levha ve bir tablo ile Fatih Zehkeri Kemal Camii'nden 2005 yılında çalınan 2 şamdanı ele geçirdi.

18-19 YÜZYILLARDA YAPILAN ESERLER
Ele geçirilen hat levhaların farklı ebatlarda olduğu bazılarının ise altın iplikle hazırlandığı, 18. ve 19. yüzyıllarda yapılan üzerlerinde 'Allah' ve 'Muhammed' lafzları ile 'Kelime-i Tevhid' işlenmiş olduğu eserler olduğu ortaya çıktı.

SAVCILIK TALİMATIYLA SERBEST BIRAKILDILAR
Vatan Caddesi'nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. 2863 sayılı 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet' suçundan haklarında adli işlem başlatılan şüpheliler savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen tarihi tablolar, incelenmek üzere Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesi'ne gönderildi.
(FOTOĞRAF)

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