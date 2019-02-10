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Camilerden musluk çalan 2 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.02.2019 10:26 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Söke ilçesinde camilerden çeşmelerin musluklarını çaldıkları belirlenen Sinan Ö.

Camilerden musluk çalan 2 kişi yakalandı

İslam KELEŞ/SÖKE (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Söke ilçesinde camilerden çeşmelerin musluklarını çaldıkları belirlenen Sinan Ö. (20) ve Halil B. (22) polis tarafından yakalandı.
Söke ilçe merkezinde son günlerde çok sayıda caminin şadırvanından musluklarının çalınması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Hırsızlığın meydana geldiği camilerdeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, şüphelilerin Sinan Ö. ve Halil B. olduğunu tespit etti. Polis, dün 2 şüpheliyi evlerinde yakaladı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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