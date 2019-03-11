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Camilerden siren ve ikaz uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 18:40 | Son Güncelleme

Türkiye'de ilk kez Kocaeli'de uygulanacak proje kapsamında, telsiz aracılığıyla ildeki 10 bölge aktarıcısına monte edilen yazılımla camilerden ikaz ve anons yapılacak

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve İl Müftülüğü arasında geliştirilen "İkaz ve Alarm Sistemlerinin Merkezi Ezan Sistemine Entegre Edilmesi" projesi kapsamında sistemin test aşamasına gelindiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocaeli AFAD Müdürlüğü ile Kocaeli Müftülüğü arasında 23 Kasım 2018 tarihinde, Vali Hüseyin Aksoy’un onayıyla imza altına alınan protokol kapsamında geliştirilen projeyle siren sisteminin merkezi ezan sistemine entegre çalışmasının başlatıldığı anımsatıldı.

Proje kapsamında, muhtarların bilgilendirilerek, sistemin test edilmesi için gerekli olur ve süreçlerin 3 aylık bir sürede tamamlanarak test edilme aşamasına gelindiği ifade edilen açıklamada, siren sisteminin, Merkezi Ezan Sistemi üzerinden yarın saat 14.00’de ve çarşamba günü saat 11.00’de ikaz ve alarmlar öncesinde sesli anonsla bilgiler verilerek test edileceği bildirildi.

İkaz ve alarm işaretleri ile ilgili detay bilgilere AFAD Başkanlığının https://www.afad.gov.tr/tr/3518/Ikaz-Alarm-Isaretleri adresinden ulaşabileceği kaydedildi.

Türkiye'de ilk defa Kocaeli'de uygulanacak ve kentin tümüne hizmet vermek üzere tasarlanan proje, ASELSAN tarafından üretilen yazılımın telsiz sisteminin 10 bölge aktarıcısına monte edilmesiyle camilerden ikaz ve anons yapabilme imkanını sağlayacak.

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AFAD Kocaeli siren test

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