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Camilerden yardım kutularını çaldı, 'Şeytana uydum' dedi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 17:52 | Son Güncelleme

KARAMAN'da, 5 camiden yardım kutularını çalan ve polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alınan Ali Y.

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA) - KARAMAN'da, 5 camiden yardım kutularını çalan ve polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alınan Ali Y. (25), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Ali Y.'nin, ilk ifadesinde, işsiz olduğunu belirterek, ''Bir an şeytana uydum. Bunun için çok pişmanım" dediği öğrenildi. Kentte, son 3 gün içinde 5 camiden yardım kutularının çalınması üzerine polis, çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının meydana geldiği bölgelerdeki 80 MOBESE ve güvenlik kamerasına kayıtlı görüntüler, tek tek incelendi. Hırsızın, Ali Y. olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, dün düzenlenen operasyonla Ali Y.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Ali Y.'nin, ilk ifadesinde, işsiz olduğunu belirtip, ''Bir an şeytana uydum. Bunun için çok pişmanım" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ali Y., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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Camilerden yardım kutularını çaldı, 'Şeytana uydum' dediCamilerden yardım kutularını çaldı, 'Şeytana uydum' dedi
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