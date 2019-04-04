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Camilere saldıran terörist 50 ayrı cinayetten yargılanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 09:22 | Son Güncelleme

Yeni Zelanda’da iki camide katliam yapan terörist, 50 ayrı cinayetten ve 39 kez de cinayete teşebbüs etmekten yargılanacak

MELBOURNE (AA) - Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerinde 50 kişiyi katleden, 50 kişiyi yaralayan terörist Brenton Tarrant’ın 50 ayrı cinayetten ve 39 kez de cinayete teşebbüs etmekten yargılanacağı açıklandı.

Yeni Zelanda Polisinden yapılan yazılı açıklamada, 5 Nisan Cuma günü Christchurch Yüksek Mahkemesinde düzenlenmesi beklenen duruşmada terör saldırasından tutuklanan şahsın, 50 cinayet ve 39 cinayet girişimi için ayrı ayrı suçlanacağı ifade edildi.

Ülkenin en yüksek güvenlikli Auckland Hapishanesi’ndeki tek kişilik hücresinde tutulan terörist Brenton Tarrant’ın, yarınki duruşmaya kamera bağlantısıyla katılması bekleniyor.

Christchurch Yüksek Mahkemesinde kısa sürmesi beklenen duruşmada herhangi bir savunma veya karar alınmayacak, daha önce avukat istemediğini açıklayan teröriste avukat isteyip istemediğinin sorulması ve varsa idari prosedürlerin görüşülmesi gündeme gelecek.

Öte yandan, duruşma sırasında medya mensupları salona girebilecek ancak ses, görüntü ve fotoğraf çekilmesi yönünde 12 medya kuruluşunun başvurusu mahkeme hakimi tarafından reddedildi.

Yeni Zelanda'nın Christchurch’teki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart Cuma günü düzenlenen terör saldırasında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 50 kişi hayatını kaybetmiş, 50 kişi yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Al Nur ve Linwood terör saldırısı Yeni Zelanda

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