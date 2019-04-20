Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Camilerimiz sadece 5 vakit namaz kılınan yer değil. Öyle olmamalı. Bizim camilerde hadis, tefsir, Kur'an okuma derslerimiz var. Yeter ki siz gelin, imamlara 'ders almak istiyorum' diye söyleyin. Çocuklarınız gelsin. Sadece yaz aylarında değil, her zaman gelin." dedi.

Erbaş, Alanya ilçesinde Giritlioğlu Mustafa Uğuz Camisi'nin ibadete açılışı için düzenlenen törende, yurt içinde ve özellikle yurt dışında bulunan camilerin İslam'ı en güzel şekilde anlattığını söyledi.

Camilere sadece ibadet edilen yer olarak bakmamak, camileri okul olarak görmek gerektiğini dile getiren Erbaş, şöyle devam etti:

"Camilerimiz sadece 5 vakit namaz kılınan yer değil. Öyle olmamalı. Bizim camilerde hadis, tefsir, Kur'an okuma derslerimiz var. Yeter ki siz gelin, imamlara 'ders almak istiyorum' diye söyleyin. Çocuklarınız gelsin. Sadece yaz aylarında değil, her zaman gelin. Hafta sonları gelsinler. Dolaysıyla burası hem cami hem okul. Her yaştaki insanın camilerimizden, Kur'an kurslarımızdan istifade etmeleri için gereken programları yapıyoruz."