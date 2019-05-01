"Camilerimizi bir okul haline getirmek istiyoruz"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Ülkemizde sayıları şu an 90 bin olan camilerimizi istiyoruz ki bir mektep haline, bir okul haline getirelim. Bu kadar emek sadece namaz kılınıp da insanlar dağılsın diye verilmiş olmasın." dedi.
Erbaş, Altınordu ilçesindeki Akyazı Uhud Camisi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Ordu'da böyle güzel bir mabedi açmanın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.
Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nın 10 kıtasına güzel bir kıta koyduğunu anlatan Erbaş, şöyle devam etti:
"Her okunduğunda, sonunda 'amin' dememizi gerektiren mısralardan oluşuyor. 'Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli, değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli, bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli'. Amin. O yüzden Rabb'imize duamız şudur ki, mabetlerimizin göğsüne namahrem eli değmesin inşallah. Şehadetleri dinin temeli olan ezanımız hiçbir zaman dinmesin, bayrağımız inmesin hiçbir zaman. Bunlar bizim en önemli değerlerimiz."
Dünyanın bir yerine gidildiğinde minare gördüklerinde içlerinin rahatladığını dile getiren Erbaş, "Bosna'ya gidenler görürler. Çeşitli köylerden geçerken bir yerde cami varsa, 'Burası Müslüman köyü' derler. Cami yoksa, 'Burası demek ki ya Sırp köyü ya da Hırvat köyü' deriz." ifadesini kullandı.
- "Camilerimiz, insanların evlerinden sonra yuvaları olmuş"
Yeni Zelanda'da saldırıya uğrayan iki camide şehit olanların yakınlarını ve yaralıları ziyaret etmek için ülke adına gittiğini anlatan Erbaş, "Oradaki camilerin nasıl müminleri kendi içinde topladığını gördüm. Sonra Avustralya'da 150 bin kadar insanımız var. Avustralya'da ve yurt dışında nerede olursak olalım, insanlarımızın bulunduğu yerlerde camilerimiz, evlerinden sonra yuvaları olmuş. Milletimizin, çocuklarımızın, gençlerimizin yuvaları olmuş. Orada neşeyi ve huzuru Allah'a ibadette bulan insanlar gördüm. Bu bizi gerçekten çok sevindiriyor." diye konuştu.
"Ülkemizde sayıları şu an 90 bin olan camilerimizi istiyoruz ki bir mektep haline, bir okul haline getirelim. Bu kadar emek sadece namaz kılınıp da insanlar dağılsın diye verilmiş olmasın." diyen Erbaş, şöyle devam etti:
"İlmihal, Kur'an, tefsir, hadis derslerinin bütün camilerde yapılmasını gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Şimdi imamlarımıza, ülkemiz genelinde 150-160 bini bulan görevlilerimize diyorum ki, camilerimiz bir mektep olsun. Camilerimizde milletimizin hem kendisini hem çocuklarını hem gençlerini eğitelim. İlim, irfan, bilgi, hikmet ile donatalım insanımızı. İnşallah bununla ilgili çalışmalarımız, cami dersleri başlığı altında devam ediyor, hem okullarımızda hem camilerimizde. Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetinde Rabb'imiz okumamızı istiyor. İlimden, irfandan, öğrenmekten ve öğretmekten bahsediyor. Bu ayetlerden ilham alarak diyorum ki, bu medeniyetin çocuklarının elinden kitabın ve kalemin düşmemesi lazım çünkü ilk gelen ayetler, okumaktan, öğrenmekten ve öğretmekten bahsediyor."
Erbaş, ilmi, irfanı, bilgiyi, hikmeti insanları uyarmak, karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için öğrendiklerini kaydetti.
Konuşmanın ardından Erbaş ve protokol üyeleri, caminin açılışını gerçekleştirdi.
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