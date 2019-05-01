"Camilerimizi bir okul haline getirmek istiyoruz"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Ülkemizde sayıları şu an 90 bin olan camilerimizi istiyoruz ki bir mektep haline, bir okul haline getirelim. Bu kadar emek sadece namaz kılınıp da insanlar dağılsın diye verilmiş olmasın." dedi.

Erbaş, Altınordu ilçesindeki Akyazı Uhud Camisi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Ordu'da böyle güzel bir mabedi açmanın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nın 10 kıtasına güzel bir kıta koyduğunu anlatan Erbaş, şöyle devam etti:

"Her okunduğunda, sonunda 'amin' dememizi gerektiren mısralardan oluşuyor. 'Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli, değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli, bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli'. Amin. O yüzden Rabb'imize duamız şudur ki, mabetlerimizin göğsüne namahrem eli değmesin inşallah. Şehadetleri dinin temeli olan ezanımız hiçbir zaman dinmesin, bayrağımız inmesin hiçbir zaman. Bunlar bizim en önemli değerlerimiz."

Dünyanın bir yerine gidildiğinde minare gördüklerinde içlerinin rahatladığını dile getiren Erbaş, "Bosna'ya gidenler görürler. Çeşitli köylerden geçerken bir yerde cami varsa, 'Burası Müslüman köyü' derler. Cami yoksa, 'Burası demek ki ya Sırp köyü ya da Hırvat köyü' deriz." ifadesini kullandı.