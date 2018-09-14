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"Camilerimizi eğitim yuvası haline getireceğiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 14:59 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: - "İstiyorum ki her vakit bütün camilerimiz dolup taşsın. Çocuklarımız ve gençlerimiz gelsin. Camilerimizde Rabbimizi, Peygamberimizi ve ibadetimizi öğrensin. Camiler bunun için var. Camilerimiz çocuklarımızı ve gençlerimizi bekliyor. Camilerimizi eğitim yuvası haline getireceğiz" - "Birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiğimiz sürece, milletimiz inşallah daha büyük başarılara imza atacaktır. Sivil toplum kuruluşları olarak güçlerimizi birleştirdiğimizde daha güzel işler yapacağız"

BİTLİS (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İstiyorum ki her vakit bütün camilerimiz dolup taşsın. Çocuklarımız ve gençlerimiz gelsin. Camilerimizde Rabbimizi, Peygamberimizi ve ibadetimizi öğrensin. Camiler bunun için var. Camilerimiz çocuklarımızı ve gençlerimizi bekliyor. Camilerimizi eğitim yuvası haline getireceğiz." dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen "İl Buluşmaları" kapsamında Bitlis'te temaslarını sürdüren Erbaş, Vali İsmail Ustaoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Erbaş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Anadolu'nun en kadim şehirlerinden biri olan Bitlis'te bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bitlis'te dün üniversite ve medreseleri ziyaret ettiklerini, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleriyle istikbale yönelik bazı projeleri müzakere etmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Erbaş, şöyle konuştu:

"Birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiğimiz sürece, milletimiz inşallah daha büyük başarılara imza atacaktır. Sivil toplum kuruluşları olarak güçlerimizi birleştirdiğimizde daha güzel işler yapacağız. Sizler devletimizin en büyük temsilcisi olarak çok güzel işler yapıyorsunuz. Rabbim işlerinizi kolaylaştırsın. Önümüzdeki engelleri kaldırsın, birlik ve beraberlik içinde hareket etme noktasındaki rehberliğinizi mübarek kılsın."

Erbaş daha sonra, İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Bitlis Belediyesi tarafından Hüsrevpaşa Mahallesi'nde inşa edilen Hz. Hamza Camisi'nin açılış törenine katıldı.

Törende konuşan Erbaş, caminin 2 ay 10 günde tamamlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

- "Camilerimiz çocuklarımızı ve gençlerimizi bekliyor"

"Camiler dinimizin ve medeniyetimizin mühürleridir. En büyük alameti farikalarıdır." ifadesini kullanan Erbaş, şöyle devam etti:

"Camiler İslam'ın görülür yüzüdür. Medeniyetimizin en önemli görünür yüzleri minarelerimiz ve camilerimizdir. İşte Bitlis 5 minaresiyle milletimizin kalbinde yer etmiş, şiirlerimize ve türkülerimize mührünü vurmuş bir şehrimiz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi kalplerinde cami ve minare sevgisiyle, vatan ve millet aşkıyla yetiştirmek zorundayız. Bu camilerimiz sadece namaz vakitlerinde açılıp namaz bittikten sonra kapanmak için yapılan mekanlar değil, camilerimiz tıpkı Allah Resulü Efendimizin Medine-i Münevvere'ye hicret ettiğinde yaptığı ilk iş Mescid-i Nebevi'yi inşa etmek olmuştur. Bütün diyanet ve din hizmetlerini Mescid-i Nebevi'den yönetmiştir. İstiyorum ki her vakit bütün camilerimiz dolup taşsın. Çocuklarımız ve gençlerimiz gelsin. Camilerimizde Rabbimizi, Peygamberimizi ve ibadetimizi öğrensin. Camiler bunun için var. Camilerimiz çocuklarımızı ve gençlerimizi bekliyor. Camilerimizi eğitim yuvası haline getireceğiz."

Vali Ustaoğlu ise 2 bin 500'ün üzerinde nüfusun yaşadığı mahallede eskiden caminin olmadığını ve ezan sesinin yükselmediğini söyledi.

Bu eksikliği gidermek için çalışma başlattıklarını ve kısa sürede camiyi tamamladıklarını anlatan Ustaoğlu, bu güzel hizmetin açılışını hep birlikte gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Ardından Erbaş, Vali Ustaoğlu ve davetliler açılış kurdelesini keserek camiyi gezdi.

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Bitlis Cami açılışı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş

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