BİTLİS (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İstiyorum ki her vakit bütün camilerimiz dolup taşsın. Çocuklarımız ve gençlerimiz gelsin. Camilerimizde Rabbimizi, Peygamberimizi ve ibadetimizi öğrensin. Camiler bunun için var. Camilerimiz çocuklarımızı ve gençlerimizi bekliyor. Camilerimizi eğitim yuvası haline getireceğiz." dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen "İl Buluşmaları" kapsamında Bitlis'te temaslarını sürdüren Erbaş, Vali İsmail Ustaoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Erbaş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Anadolu'nun en kadim şehirlerinden biri olan Bitlis'te bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bitlis'te dün üniversite ve medreseleri ziyaret ettiklerini, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleriyle istikbale yönelik bazı projeleri müzakere etmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Erbaş, şöyle konuştu:

"Birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiğimiz sürece, milletimiz inşallah daha büyük başarılara imza atacaktır. Sivil toplum kuruluşları olarak güçlerimizi birleştirdiğimizde daha güzel işler yapacağız. Sizler devletimizin en büyük temsilcisi olarak çok güzel işler yapıyorsunuz. Rabbim işlerinizi kolaylaştırsın. Önümüzdeki engelleri kaldırsın, birlik ve beraberlik içinde hareket etme noktasındaki rehberliğinizi mübarek kılsın."