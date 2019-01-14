Camilerin musluklarının çaldığı iddia edilen kişi tutuklandı

Bursa'nın İznik ilçesindeki iki caminin 21 musluğunu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Beyler Mahallesi'ndeki Cebeci ve Mustafakemalpaşa Mahallesi'ndeki Çınarlı camilerine namaz kılmak için gelen vatandaşlar, abdesthane bölümündeki muslukların olmadığını fark etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.

Şüphelinin M.D. (34) olduğunu belirleyen ekipler, zanlıyı evinde yakaladı.

İşlemlerinin arından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

