HABER

"Camilerin saldırılara uğraması skandaldır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 17:41 | Son Güncelleme

Almanya Yahudiler Merkez Konseyi Başkanı Schuster: - "Camilere nefret söylemlerinin yazılması veya bundan daha ağır saldırılara uğraması bir skandaldır"

BERLİN (AA) - Almanya Yahudiler Merkez Konseyi Başkanı Josef Schuster, Almanya'da camilere yönelik saldırıların arttığını belirterek, "Camilere nefret söylemlerinin yazılması veya bundan daha ağır saldırılara uğraması bir skandaldır." dedi.

Schuster, 9 Kasım 1938'de Nazi Almanya'sında Yahudilere karşı yapılan saldırılarda hayatını kaybedenler için Berlin’deki bir sinagogda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Almanya'da Yahudilere ve yabancılara yapılan saldırıları kınadı.

Chemnitz kentinde Neonazilerin bir Yahudiye ve ardından bir İranlıya ait restorana saldırdığını anımsatan Schuster, 2018’de Almanya’da böyle şeylerin meydana gelmesinin ülke için utanç verici olduğunu belirtti.

Schuster, 2017'de yaklaşık 300 mültecinin saldırı sonucu yaralandığını hatırlatarak, "Camilere nefret söylemlerinin yazılması veya bundan daha ağır saldırılara uğraması bir skandaldır." ifadesini kullandı.

Polis koruması olmasına rağmen Almanya'da her iki haftada sinagoglara yönelik saldırı yapıldığını anımsatan Schuster, mültecilere, Müslümanlara veya Yahudilere yönelik saldırılar yapan bu insanların arkasında kışkırtıcıların olduğunu belirtti.

Schuster, bugün cesaretli demokratlara, medeni cesaret gösterebilenlere ve başkalarına karşı ağızlarını açabilen kişilere ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

PARTNERYumurta kutusuyla yaptı! Sonucu sizi çok şaşırtacak...Yumurta kutusuyla yaptı! Sonucu sizi çok şaşırtacak...
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde AVM'de yangın!Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde AVM'de yangın!
Van Kapıköy Sınır Kapısı, Aralık'ta açılacakVan Kapıköy Sınır Kapısı, Aralık'ta açılacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Almanya Berlin cami saldırı Yahudiler

En Çok Okunan Haberler

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

CHP'li Öztürk Yılmaz'dan parti yönetimine sert eleştiri

CHP'li Öztürk Yılmaz'dan parti yönetimine sert eleştiri

KOSGEB'den destek aldı, Avrupa'ya ısıtmalı mont sattı

KOSGEB'den destek aldı, Avrupa'ya ısıtmalı mont sattı

Oyunculuğu bırakan Özgü Namal eşek peyniri satacak

Oyunculuğu bırakan Özgü Namal eşek peyniri satacak

Düğün fotoğraflarını görünce büyük şok yaşamışlardı! Mahkemeden flaş karar

Düğün fotoğraflarını görünce büyük şok yaşamışlardı! Mahkemeden flaş karar

Ünlü doktor Salih Mertan intihar etti!

Ünlü doktor Salih Mertan intihar etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde AVM'de yangın!

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde AVM'de yangın!

AK Parti'li Karaaslan'dan 10 Kasım mesajı

AK Parti'li Karaaslan'dan 10 Kasım mesajı

TBMM Başkanı Yıldırım'dan 10 Kasım mesajı

TBMM Başkanı Yıldırım'dan 10 Kasım mesajı

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ziyareti sırasında dikkat çeken an!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ziyareti sırasında dikkat çeken an!

Anıtkabir'e gelmek için 500 kilometre pedal çevirdiler

Anıtkabir'e gelmek için 500 kilometre pedal çevirdiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.