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Camını kıran çocuğu sopa ve bıçakla tehdit etti

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2018 14:59 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’da çekildiği ileri sürülen, Suriyeli olduğu belirtilen kişinin, camını kıran çocuğu sopa ve bıçakla tehdit ettiği görüntüler, tepkiye neden oldu.

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da çekildiği ileri sürülen, Suriyeli olduğu belirtilen kişinin, camını kıran çocuğu sopa ve bıçakla tehdit ettiği görüntüler, tepkiye neden oldu. Kentin bir kırsal bölgesinde yaşandığı belirtilen, ne zaman çekildiği bilinmeyen görüntüler, sosyal medyada tepkiye neden oldu. Görüntüde; tarlada oynayan çocuklardan birinin attığı top, Suriyeli ailenin evinin camına isabet etti. Cam kırılırken, ev sahibi dışarı çıkıp, elinde bıçak ve sopayla topu atan 12-13 yaşlarındaki çocuğu yakaladı. Arapça konuşarak hakaret eden Suriyeli, elindeki bıçağı çocuğun boğazına dayayarak öldürmekle tehdit etti. Aldığı sopa darbeleri ve bıçaklı tehdit karşısında gözyaşı dökerek 'tamam' diyen çocuğa yönelik şiddet dakikalarca devam etti. Sosyal medyadaki tepkilerin ardından harekete geçen güvenlik güçleri, olayın yaşandığı yeri belirleyip, çocuğu tehdit eden kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü görevlilerinin de bulunması halinde şiddete maruz kalan çocuğa psikolojik destek sağlayacağı kaydedildi.

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