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Caminin avizelerini çaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.08.2019 16:23 | Son Güncelleme

Samsun’da bir caminin avizelerini çalan hırsız, polisin takibi sonucu yakalandı ve mahkemece tutuklandı.Olay, Samsun’un Canik ilçesi 200 Evler Mahallesi 200 Evler Camisi’nde meydana geldi.

Samsun’da bir caminin avizelerini çalan hırsız, polisin takibi sonucu yakalandı ve mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun’un Canik ilçesi 200 Evler Mahallesi 200 Evler Camisi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, camiye giren kimliği belirsiz hırsız, 3 adet avize, 2 adet şamdanlık ve 1 adet şamdanlık ayağını çaldı. Olay polise haber verildi.
Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Bürosu ekipleri yaptıkları araştırmada camideki hırsızlık olayını 23 yaşındaki S.A.’nın gerçekleştirdiğini tespit etti. Şüpheliyi yakalayan polis, onu Irmak Polis Merkezine teslim etti. Polisteki işlemleri tamamlanan S.A. bugün Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.A. mahkemece ’mabetten hırsızlık’ suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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