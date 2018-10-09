Caminin bahçesinde maganda kurşunu ile yaralandı

Dinçer AKBİR/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, caminin bahçesinde yürüyen 45 yaşındaki Mesut Sel, maganda kurşununa hedef oldu. Sağ omzuna isabet eden kurşunla yaralanan Mesut Sel tedavi altına alındı.
Olay saat 22.30 sıralarında, Başiskele Döngel Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Döngel Merkez Camii'nin bahçesinde meydana geldi. Cami bahçesinde yürüyen Mesut Sel bir anda yere yığıldı. Bir magandanın tabancasını ateşlemesi sonucu sağ omzuna isabet eden kurşunla yaralanan Mesut Sel'i görenler 112 Acilden yardım istedi. Mesut Sel, 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis otomobil içerisinden rastgele ateş eden kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.
FOTOĞRAFLI
Erzurum'da korkunç iddia! İkisi de siyah giyimliydi
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu: Siyaseti bırakıyorum
Azeri mafya lideri Nadir Salifov İstanbul'da yakalandı
Eski sevgilisine ilişkiye girdiği fotoğrafı gönderdi ve…
Antalya'da kan donduran görüntü! Facia
Malatya'da sosyal medya üzerinden Atatürk’e hakaret eden öğretmen tutuklandı
ABD'den kriz çıkaracak hamle sinyali!
Cumhurbaşkanı Erdoğan kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı açıklaması
Google Pixel 3 XL daha tanıtımı yapılmadan satışa sunuldu!
Microsoft'tan Windows 10 güncellemesiyle ilgili kritik uyarı! Sakın indirmeyin, yoksa...
Kanser tedavisi ve tümör tedavisinde MR LINAC devrim yaratacak! MR LINAC nedir? MR LINAC tedavisi hangi hastanede var?
Okuyucu Yorumları 0 yorum