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Caminin bahçesinde maganda kurşunu ile yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2018 01:32 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, caminin bahçesinde yürüyen 45 yaşındaki Mesut Sel, maganda kurşununa hedef oldu.

Caminin bahçesinde maganda kurşunu ile yaralandı

Dinçer AKBİR/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, caminin bahçesinde yürüyen 45 yaşındaki Mesut Sel, maganda kurşununa hedef oldu. Sağ omzuna isabet eden kurşunla yaralanan Mesut Sel tedavi altına alındı.
Olay saat 22.30 sıralarında, Başiskele Döngel Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Döngel Merkez Camii'nin bahçesinde meydana geldi. Cami bahçesinde yürüyen Mesut Sel bir anda yere yığıldı. Bir magandanın tabancasını ateşlemesi sonucu sağ omzuna isabet eden kurşunla yaralanan Mesut Sel'i görenler 112 Acilden yardım istedi. Mesut Sel, 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis otomobil içerisinden rastgele ateş eden kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Caminin bahçesinde maganda kurşunu ile yaralandı

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