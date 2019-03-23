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Caminin çatısı yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2019 16:18 | Son Güncelleme

Sivas’ın Suşehri ilçesi Akşar köyü camisinde çıkan yangında, caminin çatısı yanarak kullanılamaz hale geldiEdinilen bilgiye göre, Suşehri ilçesine bağlı Akşar köyünde Akşar Camii’nde yangın çıktı.

Caminin çatısı yandı

Sivas’ın Suşehri ilçesi Akşar köyü camisinde çıkan yangında, caminin çatısı yanarak kullanılamaz hale geldi
Edinilen bilgiye göre, Suşehri ilçesine bağlı Akşar köyünde Akşar Camii’nde yangın çıktı. Çatı kısmında başlayan yangın Suşehri Belediye itfaiye ekipleri ve köy sakinlerinin müdahalesi ile camiyi tamamen sarmadan kontrol altına alındı. Caminin çatısı ile kullanılamaz hale geldi. Yangının elektrik aksamından çıkmış olabileceği düşünülüyor. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Caminin çatısı yandı

Caminin çatısı yandı

Caminin çatısı yandı

Caminin çatısı yandı

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