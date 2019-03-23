Caminin çatısı yandı

Sivas’ın Suşehri ilçesi Akşar köyü camisinde çıkan yangında, caminin çatısı yanarak kullanılamaz hale geldi

Edinilen bilgiye göre, Suşehri ilçesine bağlı Akşar köyünde Akşar Camii’nde yangın çıktı. Çatı kısmında başlayan yangın Suşehri Belediye itfaiye ekipleri ve köy sakinlerinin müdahalesi ile camiyi tamamen sarmadan kontrol altına alındı. Caminin çatısı ile kullanılamaz hale geldi. Yangının elektrik aksamından çıkmış olabileceği düşünülüyor. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.



