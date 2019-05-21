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Caminin deposundan 82 santim uzunluğunda iguana çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 18:11 | Son Güncelleme

DÜZCE’de, Asar Camii’nin deposundan gelen sesleri duyan cemaat, itfaiyeye haber verdi.

Caminin deposundan 82 santim uzunluğunda iguana çıktı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE’de, Asar Camii’nin deposundan gelen sesleri duyan cemaat, itfaiyeye haber verdi. Depoya giren itfaiye ekibi 82 santim uzunluğundaki iguana ile karşılaşınca şaşırırken, hayvan itfaiye müdürlüğüne götürüldü.
Düzce Azmimilli Mahallesi’nde bulunan Asar Camii’nin deposundan ses geldiğini duyan camii cemaati içeride bir hayvanın olduğunu tahmin ederek durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bildirdi. Camiye gelen itfaiye ekibi, depoda iguana görünce şaşırdı. İguanayı alan itfaiye ekibi, bir evden kaçtığı tahmin edilen 82 santimetre uzunluğundaki hayvanı itfaiye müdürlüğüne götürdü. İtfaiyeciler, iguanayı teslim etmek için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne haber verdi.
Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Caner Polat, "Muhteşem bir canlı. İnanılmaz güzel, ihtişamlı. Meslek hayatımın en ilginç vakalarından bir tanesi diyebilirim" dedi.

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Caminin deposundan 82 santim uzunluğunda iguana çıktıCaminin deposundan 82 santim uzunluğunda iguana çıktı

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