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Caminin eskiyen minaresi dualar eşliğinde yıkıldı

26.12.2020 19:27 | Son Güncelleme:
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Sivas merkeze bağlı Hasbey köyünde devrilme tehlikesi bulunan cami minaresi Sivas Belediyesi ekiplerince kontrollü bir şekilde yıkıldı, o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.Sivas Merkeze bağlı Hasbey köyü camisinin eskiyen minaresi devrilme tehlikesi nedeniyle yıkılmak istendi.

Sivas merkeze bağlı Hasbey köyünde devrilme tehlikesi bulunan cami minaresi Sivas Belediyesi ekiplerince kontrollü bir şekilde yıkıldı, o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Sivas Merkeze bağlı Hasbey köyü camisinin eskiyen minaresi devrilme tehlikesi nedeniyle yıkılmak istendi. Köy sakinleri yıpranan ve tehlike arz eden minareyi yıkmak için Sivas Belediyesinden yardım istedi. İstediği geri çevirmeyen Sivas Belediyesi yıkım için köye iş makineleri ile ekip gönderdi. Bir ucu yıpranan minareye diğer ucu da iş makinesine bağlanan halat sayesinde minare kontrollü bir şekilde yıkıldı. Dualar eşliğinde yıkılan minare köy sakinleri tarafından cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.

"Çok atıl durumdaydı tehlike arz ediyordu"
Hasbey Köyü Muhtarı İdris Aydın, minarenin atıl bir durumda olduğunu belirterek, “Eski minaremiz vardı. Çok atıl durumdaydı tehlike arz ediyordu. Kafalarımıza taş falan düşüyordu. Kuşlar taş düşürüyordu, çok tehlikeliydi. Allah belediyemizden, belediye başkanımızdan razı olsun. Yıktılar bizi bu tehlikeden kurtardılar” dedi.

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