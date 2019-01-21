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Caminin kumbarasına para atıp, imamın telefonunu çaldılar

YAŞAM HABERLERİ  | 21.01.2019 11:39 | Son Güncelleme

BURSA’da bir camiye giren 1'i çocuk 2 kişi, önce bağış kutusuna para bıraktı, ardından da imamın şarja takılı unuttuğu cep telefonunu alıp kaçtı.

Caminin kumbarasına para atıp, imamın telefonunu çaldılar

Tahsin AYDIN/BURSA, (DHA)- BURSA’da bir camiye giren 1'i çocuk 2 kişi, önce bağış kutusuna para bıraktı, ardından da imamın şarja takılı unuttuğu cep telefonunu alıp kaçtı. Olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Osmangazi Mahallesi’ndeki Şehadet Camii’nde meydana geldi. Öğle namazı için görev yaptığı camiye gelen imam Abdulkadir Aşık (44), cep telefonunu şarja taktı. Namazın ardından camiden ayrılan imam Aşık, telefonunu ise şarja takılı unuttu. Bir süre sonra camiye gelen biri çocuk 2 kişi, içeride dolaşırken şarjdaki telefonu fark etti. Kimsenin olmadığından emin olan iki kişiden küçük olanı, şüphe uyandırmamak için önce bağış kutusuna para bıraktı, ardından da cep telefonunu alarak camiden ayrıldı.
İkindi namazı için camiye gelen imam Abdulkadir Aşık, telefonunu bıraktığı yerde göremeyince güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde iki kişinin telefonu aldığını gören Aşık, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyip, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
İmam Abdulkadir Aşık, “Namazdan önce telefonumu şarja bırakmıştım. Namazdan sonra almayı unutmuşum. Tekrar camiye geldiğimde telefonumun olmadığını fark ettim. Camimizin güvenlik kameralarına baktım. Küçük bir çocukla büyük bir adamın camide kimse olmadığı bir zamanda telefonu alıp çıktıklarını gördüm. Camiyi kontrol ettim. Başka bir şey alınmamış” dedi.

FOTOĞRAFLI

Caminin kumbarasına para atıp, imamın telefonunu çaldılarCaminin kumbarasına para atıp, imamın telefonunu çaldılarCaminin kumbarasına para atıp, imamın telefonunu çaldılarCaminin kumbarasına para atıp, imamın telefonunu çaldılar

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