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Caminin müştemilatını kundaklayan, önce kameraya sonra polise yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2018 11:15 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde camide müştemilatı tiner döküp ateşe veren Kerim D., gözaltına alındı.

Caminin müştemilatını kundaklayan, önce kameraya sonra polise yakalandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde camide müştemilatı tiner döküp ateşe veren Kerim D., gözaltına alındı. Kerim D.'nin müştemilatı kundakladıktan sonra kaçış anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Dün gece,​ İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Kalender Caddesi'ndeki Sanayi Camii'nin abdesthane ve tuvaletlerinin bulunduğu bölümden yükselen alevleri fark eden çevre sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ederek, yangını camiye sıçramadan söndürdü. Yangında abdesthane ve tuvaletlerde zarar meydana geldi.
Araştırma başlatan polis ekipleri, caminin güvenlik kameralarından, yangının kundaklama sonucu çıktığını saptadı. Görüntülerde, bir kişinin abdesthaneye girmeye çalıştığı, ardından da yangının çıktığını tespit etti. Şüphelinin Kerim D., olduğu belirlendi. Kerim D., Orhaniye Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, tiner ve alkol şişesi bulundu.
Kerim D.'nin kapısı kilitli olan tuvaletin girişindeki bölümde bulunan paraları almaya çalıştığı, alamayınca da sinirlenip, tiner dökerek ateşe verdiği belirlendi.
Kerim D.'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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Caminin müştemilatını kundaklayan, önce kameraya sonra polise yakalandıCaminin müştemilatını kundaklayan, önce kameraya sonra polise yakalandıCaminin müştemilatını kundaklayan, önce kameraya sonra polise yakalandıCaminin müştemilatını kundaklayan, önce kameraya sonra polise yakalandı

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