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Caminin tuvalet kapılarını çaldı

26.02.2021 16:30 | Son Güncelleme:
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Caminin tuvalet kapılarını çaldı

Manisa’nın Salihli ilçesinde cami tuvaletinin kapılarını çalan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Manisa’nın Salihli ilçesinde cami tuvaletinin kapılarını çalan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Salihli’nin Beşeylül Mahallesi’nde bulunan Yeni Karaman Cami’nin tuvaletinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, namaz kılmak için camiye gelen cemaat, 3 tuvalet kapısının yerinde olmadığını görünce durumu polise haber verdi. Polis ekiplerinin çalışması sonucu şüpheli A.S. (24) Gaziler Mahallesi’nde yakalanıp, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Caminin tuvalet kapılarını çaldı

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