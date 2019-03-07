Caminin yardım paralarını çalan sabıkalı, serbest bırakıldı

Yasin DALKILIÇ- İsmet KÖZELO/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, caminin bağış kutusundan para çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Uğur U. (26), adli kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı.

Kayseri'de Uğur U., Yıldırım Beyazıt Mahallesi Şükran Caddesi'nde bulunan Şafak Camii'nde bulunan bağış kutusunda biriken 400 TL'yi çaldığı gerekçesiyle dün polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından Kayseri Adliyesi'ne sevk edilen Uğur U. adli kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı.

Şüphelinin daha önce de 9 camiden hırsızlık olayı gerçekleştirdiği, bu suçlardan geçen yıl Eylül ayında tutuklandığı, 2 ay kaldığı cezaevinden tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.

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