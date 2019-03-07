HABER

Caminin yardım paralarını çalan sabıkalı, serbest bırakıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2019 12:25 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, caminin bağış kutusundan para çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Uğur U.

Caminin yardım paralarını çalan sabıkalı, serbest bırakıldı

Yasin DALKILIÇ- İsmet KÖZELO/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, caminin bağış kutusundan para çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Uğur U. (26), adli kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı.
Kayseri'de Uğur U., Yıldırım Beyazıt Mahallesi Şükran Caddesi'nde bulunan Şafak Camii'nde bulunan bağış kutusunda biriken 400 TL'yi çaldığı gerekçesiyle dün polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından Kayseri Adliyesi'ne sevk edilen Uğur U. adli kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı.
Şüphelinin daha önce de 9 camiden hırsızlık olayı gerçekleştirdiği, bu suçlardan geçen yıl Eylül ayında tutuklandığı, 2 ay kaldığı cezaevinden tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
81 ilde 700 polis merkezine 'güven masası' kuruldu81 ilde 700 polis merkezine 'güven masası' kuruldu
Vücuduna 80 dikiş atılan genç kadından, saldırgana 8 yıl hapis cezası istenmesine tepkiVücuduna 80 dikiş atılan genç kadından, saldırgana 8 yıl hapis cezası istenmesine tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan son noktayı koydu: İşi bitirdik, geri dönüşü olamaz

Erdoğan son noktayı koydu: İşi bitirdik, geri dönüşü olamaz

Cüneyt Çakır'dan geceye damga vuran karar

Cüneyt Çakır'dan geceye damga vuran karar

ABD'yi sarsan itiraf! Ordudayken tecavüze uğradığını açıkladı!

ABD'yi sarsan itiraf! Ordudayken tecavüze uğradığını açıkladı!

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

Dünya bu maçı konuşuyor! Tarih yazdılar

Dünya bu maçı konuşuyor! Tarih yazdılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'anket sonuçları' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'anket sonuçları' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Malatya'da evde doğal gaz patlaması: 1 ölü, 3 yaralı

Malatya'da evde doğal gaz patlaması: 1 ölü, 3 yaralı

Bursa'da lüks rezidansta intihar!

Bursa'da lüks rezidansta intihar!

Liseli kızdan neşterli dehşet!

Liseli kızdan neşterli dehşet!

Uyuşturucuyla yakalanan Brezilyalı kadın, "Fuhuş için geldim" dedi

Uyuşturucuyla yakalanan Brezilyalı kadın: Fuhuş için geldim

Cezaevinde bıçaklı kavga! Uzman Çavuş şehit oldu

Cezaevinde şoke eden olay! Uzman Çavuş şehit oldu

Özel öğrenci yurdunda skandal iddia! ‘Kameralar önünde yapmam’ diyerek…

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.