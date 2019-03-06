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Caminin yardım paralarını çalan sabıkalı şüpheli yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2019 12:22 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de caminin bağış kutusundan para çaldığı belirlenen Uğur U.

Caminin yardım paralarını çalan sabıkalı şüpheli yakalandı

Yasin DALKILIÇ- İsmet KÖZELO/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de caminin bağış kutusundan para çaldığı belirlenen Uğur U. (26), yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin, daha önce de 9 camiden hırsızlık olayına karıştığı ortaya çıktı.
Yıldırım Beyazıt Mahallesi Şükran Caddesi'nde bulunan Şafak Camii imamı Sezgin Altunbay (37), önceki gün saat 16.00 sıralarında camiye geldiğinde içerideki eşyaların dağınık, odasında bulunan bağış kutusunun da boş olduğunu gördü. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Altunbay, camiye giren kimliği belirsiz kişinin, cemaatin bağışlarıyla kutuda biriken 400 lirayı poşete koyup ayrıldığını gördü. Bunun üzerine imam hırsızlık olayını polise bildirdi. Görüntüleri inceleyen polis, kimlik ve eşkalini belirlediği Uğur U.'yu, saklandığı evde gözaltına aldı.
9 CAMİDEN HIRSIZLIK YAPMIŞ
Şüphelinin, daha önce de 9 camiden hırsızlık olayına karıştığı, geçen yıl Eylül ayında gözaltına alınıp tutuklandığı, 2 ay cezaevinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi. Şüpheli Uğur U., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
'İMAM ARTIK KAPILIRI KİLİTLİYOR'
Hırsızlık olayına tepki gösteren cami cemaatinden Veysel Ulu, "Caminin yardım parasını çalmışlar. İnsanlar bu kadar düşmüş. Bu nasıl Müslümanlık? Yazık, günah. Allah'a havale ediyoruz. İkindi namazı öncesi gelerek çalmış paraları. Hırsızlık olduktan sonra imam, artık caminin kapılarını da kilitlemeye başladı. Sadece namaz vakitlerinde açıyor" dedi.

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Caminin yardım paralarını çalan sabıkalı şüpheli yakalandıCaminin yardım paralarını çalan sabıkalı şüpheli yakalandıCaminin yardım paralarını çalan sabıkalı şüpheli yakalandıCaminin yardım paralarını çalan sabıkalı şüpheli yakalandı

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