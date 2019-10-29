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Caminin yardım parasını çalan şüpheli, adli kontrolle serbest

YAŞAM HABERLERİ  | 29.10.2019 16:17 | Son Güncelleme

BURDUR'da, Kameriye Camii'ndeki yardım paralarının toplandığı çelik kasadaki 500 lirayı çalan şüpheli B.K.

Caminin yardım parasını çalan şüpheli, adli kontrolle serbest

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR'da, Kameriye Camii'ndeki yardım paralarının toplandığı çelik kasadaki 500 lirayı çalan şüpheli B.K. (19), polis tarafından yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.K., adli kontrolle serbest kaldı.
İnönü Bulvarı'ndaki Kameriye Camii'ne 23 Ekim saat 21.45'te gelen şüpheli, önce caminin kilitli dış kapısını açtı. İçeri girdikten sonra da görevli odasının ve çelik kasanın anahtarını arayıp, buldu. Anahtarla girdiği odadaki kasayı açarak 500 lirayı alan şüpheli kaçarken, hırsızlık olayı, ertesi sabah cami imamı tarafından fark edildi. Camide parmak izi çalışması yapan polis, güvenlik kamerası kayıtlarını da incelemeye aldı.
Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin camiye girişi, anahtarla kasayı açması, kasadan parayı alması yer aldı. Şüphelinin kasayı tekrar kilitlediği, kasa anahtarını yerine koyduğu ve camiden çıkışı da görüntülere yansıdı.
Olayla ilgili çalışma başlatan polis, hırsızlık şüphelisinin B.K. olduğunu belirledi. Polisin çalışması sonucu 26 Ekim'de yakalanan B.K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcısının sorguladığı B.K., tutuklanma istemiyle sevk edildiği mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

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