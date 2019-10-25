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Caminin yardım parasını çaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2019 16:16 | Son Güncelleme

BURDUR'da, Kameriye Camii'ndeki yardım paralarının toplandığı çelik kasadaki 500 lira, kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı.

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR'da, Kameriye Camii'ndeki yardım paralarının toplandığı çelik kasadaki 500 lira, kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı.
İnönü Bulvarı'ndaki Kameriye Camii'ne dün saat 21.45'te gelen 25 yaşlarındaki şüpheli, önce caminin kilitli dış kapısını açtı. İçeri girdikten sonra da görevli odasının ve çelik kasanın anahtarını arayıp, buldu. Anahtarla girdiği odadaki kasayı açıp, 500 lirayı aldı. Şüpheli kaçarken, hırsızlık olayı, sabah saatlerinde cami imamı tarafından fark edildi.
Camide parmak izi çalışması yapan polis, güvenlik kamerası kayıtlarını da mercek altına aldı.
Öte yandan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin camiye girişi, anahtarla kasayı açması, kasadan parayı alması görülüyor.
Görüntülerde, şüphelinin kasayı tekrar kilitlediği, kasa anahtarı yerine koyduğu ve camiden çıkışı da yer alıyor.

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