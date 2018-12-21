Camiye asansörle çıkıyorlar

Sefer TALAY/BALIKESİR, (DHA) - BALIKESİR'in merkez Altıeylül ilçesindeki Hacı Hasan Camii'ne, hayırsever tarafından asansör yaptırıldı. Başta yaşlılar olmak üzere ibadet için camiye gelenler, zemin kattan bir üst kata çıkılması için asansör yapılmasından memnun olduklarını söyledi.

Merkez Altıeylül ilçesine bağlı 1. Gündoğan Mahallesi'nde, 2001 yılında hayırseverlerin yardımıyla inşa edilen Hacı Hasan Camii'ne, Kemal Demirel tarafından asansör yaptırıldı. Yaşlıların merdiven çıkarken, zorlandığını görünce asansör yaptırma fikri doğduğunu belirten Demirel, artık zemin kattan üst kata rahat çıkıldığını söyledi. Asansörün, engellileri de camide rahat ettirdiğini belirten Kemal Demirel'e, cemaat teşekkür etti. Asansörden faydalandığını anlatan, cami cemaatinden Hüseyin Ergün, "Merdivenleri çıkmakta zorlanıyorduk. Çok büyük kolaylık oldu. Yaptıranlardan Allah razı olsun" dedi. Cami imamı Ramazan Kaya ise "Camimize yaptırılan asansör yaşlılar için çok faydalı olmuştur. Merdivenleri çıkmakta zorlanan yaşlılar asansörü kullanıyor. Hayır sahibi olan kardeşlerimizden Allah razı olsun" diye konuştu.

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