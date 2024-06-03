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  4. Camiye bıraktığı not müftüyü duygulandırdı 'Zaten kullanılması için koyduk! Gerçekten çok iyi niyetli'

Camiye bıraktığı not müftüyü duygulandırdı 'Zaten kullanılması için koyduk! Gerçekten çok iyi niyetli'

03.06.2024 15:20
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Amasya'daki bir camide yaşanan olay Amasya İl Müftüsü Durmuş Ayvaz'ı duygulandırdı. Bir camide serinlemek için vantilatörü kullanan kişi, camiye bir not ve bir miktar para bıraktı. Ayvaz, "Biz zaten o vantilatörü camimizde kullanılması için koyduk. Kendisinin, hakka gireceğini düşünerek bıraktığını düşünüyoruz. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Camiye bıraktığı not müftüyü duygulandırdı 'Zaten kullanılması için koyduk! Gerçekten çok iyi niyetli'

Amasya'daki Kilari Selim Ağa Camisi'nde namaz kılan vatandaş, serinlemek için vantilatörü kullandı.

NOT VE YANINDA PARA BIRAKTI

Camiden çıkarken, cami görevlisini bulamayan kişi, üzerinde "Vantilatörü biraz kullandık, elektrik için bırakıyorum" yazılı bir not ve 50 lira bıraktı.

AA-20240603-34764350-34764347-AMASYADA_CAMIDE_VANTILATORU_KULLANAN_VATANDAS_NOT_VE_PARA_BIRAKTI

"VATANDAŞLARIMIZ GERÇEKTEN ÇOK İYİ NİYETLİ"

Amasya İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, not kendisine iletildiğinde çok duygulandığını ifade ederek, "Vatandaşlarımız gerçekten çok iyi niyetli. Biz zaten o vantilatörü camimizde kullanılması için koyduk. Kendisinin, hakka gireceğini düşünerek bıraktığını düşünüyoruz. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz." diye konuştu. (AA)

AA-20240603-34764350-34764349-AMASYADA_CAMIDE_VANTILATORU_KULLANAN_VATANDAS_NOT_VE_PARA_BIRAKTIBu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Amasya cami
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