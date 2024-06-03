Camiye bıraktığı not müftüyü duygulandırdı 'Zaten kullanılması için koyduk! Gerçekten çok iyi niyetli'

Amasya'daki Kilari Selim Ağa Camisi'nde namaz kılan vatandaş, serinlemek için vantilatörü kullandı.

NOT VE YANINDA PARA BIRAKTI

Camiden çıkarken, cami görevlisini bulamayan kişi, üzerinde "Vantilatörü biraz kullandık, elektrik için bırakıyorum" yazılı bir not ve 50 lira bıraktı.

"VATANDAŞLARIMIZ GERÇEKTEN ÇOK İYİ NİYETLİ"

Amasya İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, not kendisine iletildiğinde çok duygulandığını ifade ederek, "Vatandaşlarımız gerçekten çok iyi niyetli. Biz zaten o vantilatörü camimizde kullanılması için koyduk. Kendisinin, hakka gireceğini düşünerek bıraktığını düşünüyoruz. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz." diye konuştu. (AA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır





