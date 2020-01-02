Camiye gelen hırsız önce etrafı kontrol etti, sonra ayakkabıları böyle çaldı

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesinde bulunan İmam Aslan Camisi’nde yaşandı.

Cami cemaati gibi öğle namazı saatlerinde içeri giren kimliği belirsiz kişi, bir süre ayakkabı rafının çevresinde oyalanarak cemaatin içeri girmesini bekledi. Sağa sola bakınarak kimsenin olmadığını fark eden hırsız, iki çift ayakkabıyı çalarak uzaklaştı.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Caminin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, hırsızın bir çift ayakkabıyı montunun altına gizleyerek, diğerini de ayağına giyerek camiden çıktığı görülüyor.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Ayakkabısı çalınan vatandaşların şikayeti üzerine kamera kayıtlarını inceleyen polis, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

(İHA)

